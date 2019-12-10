Спит как младенец: 5 способов заснуть быстро и крепко

Если вы долго не можете уснуть, попробуйте на практике простые советы, которые позволят вам быстро заснуть и качественно выспаться, какие советы, узнаем в статье.

Когда вы боитесь не выспаться, возникшая тревожность только усугубляет ситуацию и отдаляет наступление сна

Целью любого человека – быть бодрым, энергичным, отдохнувшим – а это возможно только после отличного и здорового сна. Поэтому если вы долго не можете уснуть, попробуйте на практике простые советы, которые позволят вам быстро заснуть и качественно выспаться.

1. Запишите на бумагу мысли, которые вас особенно тревожат и разгрузите ум. Чаще всего трудности с засыпанием происходят из-за хронического нервного напряжения, которое передается на физическом уровне, заставляя и наше тело быть напряженным и скованным. Чтобы избавиться от такой проблемы, попробуйте записать на бумагу те мысли, которые вас тревожат в данный момент: страхи, опасения. Этот прием, который советуют психологи, помогает разгрузить ум – перенести мысли из головы на бумагу, тем самым освободив свой разум от напряжения. Свободная от тревог голова даст организму быстрее расслабиться и уснуть.

2. Практика мышечной релаксации. И вновь поработаем над расслаблением. Выполнять эту практику нужно, лежа в кровати, непосредственно перед засыпанием (когда вы уже легли в постель и больше не планируете вставать по делам).

Лежа на спине, устройтесь в удобном и расслабленном положении, руки и ноги лежат свободно. Начинаем упражнение: напрягите мышцы стоп, задержите напряжение на 3-5 секунд, затем резко расслабьте мышцы. Проделайте то же самое с мышцами голеней. Поочередно напрягайте каждую группу мышц, продвигаясь от ног к голове. Закончите упражнение в области мышц лица.

Таким образом снимаются мышечные зажимы и напряжение. После этого вы можете почувствовать приятное тепло. Это нормальная реакция. После такого расслабления сон наступит гораздо быстрее.

3. Накопите естественную усталость за день. Здесь вам придется поработать заранее. Проведите больше времени на ногах (не менее 4-5 часов). Ходите, займитесь физическими упражнения, прогуляйтесь на свежем воздухе. Во-первых, физическая активность вызывает усталость, из-за которой вы уснете быстрее. А во-вторых, она увеличивает выработку гормонов, улучшающих сон, и способствует снижению уровня кортизола – гормона стресса.

4. Перед сном примите травы, выбирая те, которые действуют максимально быстро.

Если рассматривать преимущество растений перед синтетическими средствами, то оно состоит в том, что они воздействуют на организм естественно и гармонично. Вы мягко проваливаетесь в сон, а утром просыпаетесь с легкой головой.

5. И наконец, перестаньте волноваться, о том, что вы не выспитесь. Когда вы боитесь не выспаться, возникшая тревожность только усугубляет ситуацию и отдаляет наступление сна. Расслабьтесь, успокойтесь и постарайтесь не волноваться на этот счет, так как вполне нормально поспать меньше 7-8 часов, но при этом на следующий день оставаться бодрыми. Как правило, усталость вызывает лишь систематическое недосыпание.

Иными словами, освобождайте свою голову от ненужных мыслей, не забывайте про физическую активность и расслабление, пользуйтесь травами, и пусть ваш сон будет крепким и приятным, а пробуждение легким.

Источник: АиФ