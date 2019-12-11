Листья соссюреи лечат костные инфекции

Более того, препараты на основе листьев данного растения воздействуют на стволовые клетки.

Соссю́рея или Горьку́ша — род многолетних трав семейства Астровые, или сложноцветные

Исследователи из Томского политехнического университета рассказали, что сибирское растение может стать отличным помощником в ходе борьбы с костными инфекциями.

Известно, что сушеные листья соссюреи уже давно используются в лечебных целях на территории Монголии, Тибета и Сибири. Там сушеные листья можно купить в любой аптеке, а применяют его с целью лечения проблем с ЖКТ, печенью, а также опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, нередко данные листья используют для лечения бронхита и простуды. Ученые из Томского политехнического университета выделили некоторые компоненты растения, которые включали полисахариды и флавоноиды, обладающие антимикробными свойствами.

Оказалось, что листья сибирского растения также могут способствовать борьбе с костными инфекциями. Более того, препараты на основе листьев данного растения воздействуют на стволовые клетки.