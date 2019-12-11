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Здоровье / Общество

Листья соссюреи лечат костные инфекции

17:13 11.12.2019 Фото: Le.Loup.Gris/ru.wikipedia.org
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Более того, препараты на основе листьев данного растения воздействуют на стволовые клетки.

Листья соссюреи лечат костные инфекции
Соссю́рея или Горьку́ша — род многолетних трав семейства Астровые, или сложноцветные

Исследователи из Томского политехнического университета рассказали, что сибирское растение может стать отличным помощником в ходе борьбы с костными инфекциями.

Известно, что сушеные листья соссюреи уже давно используются в лечебных целях на территории Монголии, Тибета и Сибири. Там сушеные листья можно купить в любой аптеке, а применяют его с целью лечения проблем с ЖКТ, печенью, а также опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, нередко данные листья используют для лечения бронхита и простуды. Ученые из Томского политехнического университета выделили некоторые компоненты растения, которые включали полисахариды и флавоноиды, обладающие антимикробными свойствами.

Оказалось, что листья сибирского растения также могут способствовать борьбе с костными инфекциями. Более того, препараты на основе листьев данного растения воздействуют на стволовые клетки.

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