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Шесть человек умерли от переохлаждения в Таиланде

09:15 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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В метеорологическом управлении королевства во вторник сообщили, что на севере и северо-востоке страны минимальная температура колеблется от 5 до 14 градусов. На вершинах гор она опустилась до 1-8 градусов.

Шесть человек умерли от переохлаждения в Таиланде
СМИ: в Таиланде шесть человек умерли из-за внезапного похолодания

Температура опустилась до 18 градусов по Цельсию в восточной и центральной частях королевства.
По меньшей мере шесть человек за последние несколько дней стали жертвами внезапного похолодания в Таиланде. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, резкое падение температуры воздуха до 13-18 градусов по Цельсию в восточной и центральной частях королевства усугубило состояние здоровья людей и привело к смертям.

По информации издания, подобные случаи являются редкими для центральной и восточной частей Таиланда, поскольку там погода обычно теплее, чем в остальных районах королевства. В провинции Прачинбури на скамейке был найден мертвым 59-летний мужчина, в Сакаео и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. Bangkok Post пишет, что все они стали жертвами холодной погоды. Вскрытие показало, что у мужчин были проблемы со здоровьем, которые усугубились в связи с понижением температуры воздуха.

Несколькими днями ранее три человека в возрасте 38, 60 лет и 92 года были обнаружены мертвыми в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат соответственно. Все они умерли от холода, отмечает газета.

В метеорологическом управлении королевства во вторник сообщили, что на севере и северо-востоке страны минимальная температура колеблется от 5 до 14 градусов. На вершинах гор она опустилась до 1-8 градусов. В восточном и центральном регионах, включая Бангкок и его окрестности, ожидается, что минимальная температура составит 13-20 градусов. В ведомстве прогнозируют, что холодный фронт продолжит оказывать влияние на температуру в стране до конца января и, возможно, до февраля следующего года.

В декабре температура воздуха в Таиланде обычно составляет днем около 28-31 градуса и ночью опускается до 21 градуса. С начала прошлой недели температура по ночам в некоторых районах страны падала до 8 градусов. Специалисты связывают понижение температуры в королевстве с холодным атмосферным фронтом, идущим из Китая.

Источник: ТАСС

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