Похороны Премиум в ритуальной службе «Обелиск»

Похороны Премиум от 50000 (Без могилы!)

1 Бригада VIP строгая форма, костюмы,перчатки,вынос тела,проносы, выставление, предание тела земле.

2 Катафалк Тойота Хайс, Пежо, Мерседес,Газель включая заезды ,в храм, на адрес,в черте города!

3 Гробы : Дерево/лак по каталогу/сайту, до 20000 входит в “Премиум”,свыше оплачиваются отдельно по вашему выбору!

4 Крест дерево/лак сосна с домовиной б/дом, цвет: мохагон, тёмный орех, тёмно-коричневый, венге,светлый орех.

5 Табличка с Ф.И.О д.р.- д.с. на Пирамидку-Крест. Металлогравировка/металлопластик в золоте/серебре,образцы представлены на сайте!

6 Подготовка тела/Санитарная обработка; Омовение,одевание,бальзамирование считается отдельно! В зависимости от состояния тела!

7 Формирование могилы,установка креста/ пирамидки, оформление могилы (цветы, венки, корзины и.т. д)

8 Могила оплачивается отдельно в зависимости от места захоронения! Город,область, другой регион! Рытьё могил по мере надобности осуществляем по согласованию с Родственниками умершего!

9 Отпевание православным чином.в храме/с выездом до места прощания! Согласовываем отдельно,индивидуально!

10 Духовой оркестр согласовываем индивидуально с заказчиком и распорядителем похорон, время ,место, доставку и.т.д.

11 Захоронение на воинских кварталах,салют ,почётный караул,оркестр в соответствии с законом Р.Ф, норм и требований.

12 Помощь в предоставлении поминального обеда на выбор в городе и области.

13 Дополнительный транспорт : Автобус, газель ,в черте города 2 часа бесплатно свыше дополнительно доплата 1200/час.

Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. Оформление документов нашими агентами, полное сопровождение похорон.

Минимальное захоронение от 7.700.

КРУГЛОСУТОЧНО. 8-913-771-59-73, 8(383-41) 2-04-01

Источник: Раздел Похоронного дома «Обелиск» на сайте Весь Бердск