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Путин и Зеленский остались один на один

15:00 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Путин на пресс-конференции заявил, что российский газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.

Путин и Зеленский остались один на один
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины

Москва и Киев по итогам встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не смогли выйти на окончательные договоренности по вопросу газа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны. <…> Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал он.

Как отметил Песков, стороны договорились, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат переговоры.

«У них (Путина и Зеленского. — Прим. ред.) была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил их на продолжение «нормандского формата», — добавил пресс-секретарь.
Тем не менее Москва надеется, что первая встреча Путина и Зеленского станет началом конструктивного общения, подчеркнул Песков.
Встреча в Париже
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит «нормандской четверки»: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
Зеленский отметил, что встреча с Путиным была преимущественно посвящена теме транзита российского газа на Украину и он считает высокой вероятность продлить контракт сроком на десять лет с 1 января. По его словам, вопрос «удалось разблокировать».
Путин, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что российский газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Ситуация с контрактом
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце года. Москва настаивает на том, что новый договор может быть подписан при условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

Источник: РИА Новости

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