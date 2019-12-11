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«Ростелеком» помогает новосибирцам цифровизировать приборы учета

11:41 11.12.2019
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За последние три года «Ростелеком» в Новосибирске почти в три раза увеличил число интеллектуальных приборов учета, установленных в многоквартирных жилых домах.

«Ростелеком» помогает новосибирцам цифровизировать приборы учета
«Умное» решение по сбору, хранению и использованию данных ЖКХ (телеметрия) позволяет не только автоматически передавать показания с индивидуальных или общедомовых приборов учета. Интеллектуальные счетчики также дают возможность просматривать статистику потреблений ресурсов, выявлять проблемы и оперативно реагировать на неточность показаний. Причем анализ операций доступен как по периодам, так и по отдельным квартирам.
«Это цифровое решение действительно удобно: с одной стороны, собственникам квартир после установки «умных» счетчиков больше не нужно вручную записывать данные по расходу воды или электроэнергии, потому что интеллектуальные приборы отправляют информацию дистанционно. А для управляющих компаний коммунальные расчеты становятся прозрачными и понятными, так как телеметрия исключает неточную или несвоевременную передачу показаний», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Поэтому в наших дальнейших планах — расширение клиентской базы как по общедомовым приборам учета, так и по индивидуальным счетчикам в строящихся многоквартирных домах».

«Ростелеком» помогает новосибирцам цифровизировать приборы учета

«Ростелеком» предлагает застройщикам целый набор цифровых сервисов, которые позволяют сделать новые дома умными и комфортными. В их числе — видеонаблюдение, домофония, умный шлагбаум, Wi-Fi на дворовой территории и телеметрия. Эти услуги уже оценили такие крупные новосибирские строительные компании как «Энергомонтаж», «ВИРА-Строй», «D54», «КПД-Газстрой», ГК «ПСФ», «АКД-Мета» и другие.
В октябре этого года «Ростелеком» подключил к интеллектуальным решениям жилой комплекс премиум-класса Prime House в центре Новосибирска. В этом случае «Ростелеком» сотрудничал с компанией «Сибирь Девелопмент», оптические линии для установки высокотехнологичных услуг были проложены в многоэтажке на этапе строительства. Кроме автоматизированной системы сбора показаний с приборов учета, новоселам комплекса будет доступно видеонаблюдение с выводом изображения на пульт охраны и услуга «Умный домофон» с возможностью контроля допуска жильцов и гостей на территорию дома.
В следующем году комплексное внедрение сервисов от «Ростелекома» состоится ещё в ряде новостроек региона, благодаря чему их жители будут управлять домом с помощью интеллектуальных решений.

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