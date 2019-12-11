Что приготовить на новогодний стол в год Крысы?

Наступающий год — металлической крысы, поэтому выбирайте подсвечники из металла

Грызун обожает орехи, поэтому прикупите грецкие орехи, кешью, фундук. При приготовлении бутербродов можно использовать не только белый хлеб, но и отрубной и крекеры. И, конечно, крыса любит сыр. Поэтому блюдам из сыра уделите особое внимание. Фаршированные сыром помидоры, сырные шарики с крабовыми палочками, закуска из сыра на картофельных чипсах- оригинально и вкусно.

В качестве основного блюда на столе обязательно должно быть мясо.

Свинина, запеченная в фольге с прованскими травами, куриные ножки в слоеном тесте с картофелем и грибами.



Любители рыбы могут побаловать себя и гостей филе хека в лаваше, запеченным в духовке, заливным из рыбы.Варианты закусок: тарталетки с сельдью, закусочные маффины, профитроли со шпротами. Кроме традиционного оливье, приготовьте салат с копченой рыбой — гости будут в восторге!Для его приготовления понадобится 4 запеченных картофеля, огурец, помидоры-черри, салат, копченая рыба. Все порезать. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, горчицей. Посолить, поперчить.Крыса очень любит овощно-мясные сочетания. Чтобы ее ублажить, приготовьте голубцы из пекинской капусты и креветок.Уделите внимание оформлению блюд. Актуальны все изображения грызуна. Салаты в виде елочки или Деда мороза выглядят празднично и нарядно.

Свечи и лен

Не злоупотребляйте спиртными напитками, на столе должен быть большой выбор соков, компотов.

Скатерть тщательно отутюжьте. Если в ваших запасниках хранится красивый сервиз, в новый год — самое время ему блеснуть.

Украшая стол, отдавайте предпочтение не бумажным салфеткам, а полотняным. Подойдет лен. Горячее можно подать в глиняных горшочках.

Наступающий год — металлической крысы, поэтому выбирайте подсвечники из металла. Приглушенный свет свечей создаст теплую, домашнюю атмосферу, которую любит юркий зверек. Лучше выбирать свечи белого цвета. Чтобы год сложился финансово благополучным, поставьте на середину стола серебристую фигурку хозяйки года.

Будьте счастливы в Новом году. Наслаждайтесь общением в кругу родных и близких, получайте удовольствие от вкусного и красивого праздничного стола.