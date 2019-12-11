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Создание и продвижение сайтов в Новосибирске

14:55 11.12.2019
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Сегодня сайты в сети Интернет используют в качестве эффективных рекламных площадок.

Создание и продвижение сайтов в Новосибирске

Компания «СибирьСервер» уже на протяжении семи лет предлагает услуги создания и продвижения сайтов. В ее штате работают квалифицированные специалисты в разных областях. Это профессиональные веб-разработчики, программисты, дизайнеры, контенщики, seo-специалисты.

Коммерческие структуры и различные компании создают их для рекламы собственной деятельности, товаров и услуг. Корпоративные сайты и интернет-магазины уже давно не являются чем-то удивительным. Они служат для привлечения целевой аудитории, повышения узнаваемости компании или бренда. Их используют в качестве электронной площадки для рекламы, демонстрации и продажи товаров и услуг. Это отличный инструмент для информирования клиентов.

За годы работы компания успешно выполнила более ста проектов. Помимо создания сайтов она предлагает ряд сопутствующих услуг. Это:

  • продвижение и обслуживание сайтов;
  • наполнение страниц контентом;
  • создание и продвижение сообществ в социальных сетях;
  • аудит сайтов;
  • SMM и PR;
  • контекстная реклама;
  • e-mail маркетинг.

Преимуществом услуг компании является тот факт, что разработанные сайты она готова разместить на собственном серверном оборудовании. При этом гарантируется надежность защиты от взломов данных, их потери и поражения вирусами. Клиентам предлагается эффективная и удобная в использовании административная панель.

Основные предложения

К услугам компании стоит обратиться, если необходимо создание сайтов-визиток или корпоративных сайтов, интернет-магазинов или порталов, мобильных сайтов или страниц для лендинга. Вне зависимости от сложности проекта он будет выполнен быстро и профессионально. Клиенты также могут воспользоваться любым из предложений по продвижению сайтов: классическое, по результатам, по трафику, комплексное. Обслуживание хостинга включает резервное копирование данных, услуги службы технической поддержки.

Компания обладает большим портфолио, в котором множество выполненных работ для разных компаний и организаций.

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