11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

16:00 11.12.2019 Фото: pixabay.com
2 0

Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано «без особой радости».

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано «без особой радости».
«Сегодня ты победитель…» — цитирует «Коммерсант» слова Меркель.

Девятого декабря прошел первый за три года саммит «нормандской четверки»: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Победили мы в Париже?

Поросёнок Пётр, 11 декабря 2019 16:15
Путин в очередной раз многоходовочно "победил", а значит, готовьтесь граждане к очередному повышению цен Газпром вот давеча на это уже намекнул....
"Газпром" призвал готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России.
Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на внутрироссийском рынке, где цены на газ втрое ниже европейских.
Об этом на форуме "Газ России 2019" заявил заместитель начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Виктор Яценко.
Европейские цены практически сравнялись с ценами, которые платят страны бывшего СССР - 150,2 доллара за тысячу кубов. Для российских потребителей газ по-прежнему обходится кратно дешевле - 4050 рублей, или 62,74 доллара за тысячу кубометров.
Ну, вы поняли товарищи
Аноним, 11 декабря 2019 16:46
Это вы, типа, "вангуете"? Скока ждать повышения и когда вас можно будет ткнуть,если его не будет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
17:34 11-12-2019
Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
Обрушения моста под Владимиром попал на видео. Водитель чуть не погиб под обломками
17:30 11-12-2019
Обрушения моста под Владимиром попал на видео. Водитель чуть не погиб под обломками
Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями
17:29 11-12-2019
Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями
«Всех отправили домой умирать»: главврача роддома №27 арестовали из-за жалоб пациентов Москвы
17:24 11-12-2019
«Всех отправили домой умирать»: главврача роддома №27 арестовали из-за жалоб пациентов Москвы
БердскРазбила стекло, завела отверткой "Жигули", проехала несколько метров банда малолетних угонщиков в центре Бердска
17:19 11-12-2019
Разбила стекло, завела отверткой
Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
17:16 11-12-2019
Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?
17:15 11-12-2019
Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?
Листья соссюреи лечат костные инфекции
17:13 11-12-2019
Листья соссюреи лечат костные инфекции
БердскЭкс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России
17:00 11-12-2019
Экс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России
На позитиве: до 15 162 руб. 50 коп. вырастет МРОТ с 1 января 2020 года в Новосибирской области
16:45 11-12-2019
На позитиве: до 15 162 руб. 50 коп. вырастет МРОТ с 1 января 2020 года в Новосибирской области