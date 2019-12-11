Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано «без особой радости».

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано «без особой радости».

«Сегодня ты победитель…» — цитирует «Коммерсант» слова Меркель.



Девятого декабря прошел первый за три года саммит «нормандской четверки»: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.

Источник: РИА Новости