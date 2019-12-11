Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано «без особой радости».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано «без особой радости».
«Сегодня ты победитель…» — цитирует «Коммерсант» слова Меркель.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит «нормандской четверки»: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
"Газпром" призвал готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России.
Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на внутрироссийском рынке, где цены на газ втрое ниже европейских.
Об этом на форуме "Газ России 2019" заявил заместитель начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Виктор Яценко.
Европейские цены практически сравнялись с ценами, которые платят страны бывшего СССР - 150,2 доллара за тысячу кубов. Для российских потребителей газ по-прежнему обходится кратно дешевле - 4050 рублей, или 62,74 доллара за тысячу кубометров.
Ну, вы поняли товарищи