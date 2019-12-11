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Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?

17:15 11.12.2019 Фото: Стоп-кадр
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«Ходили такие слухи, что Ленин просил похоронить его с матерью, но документально это не подтвердилось. Но раз не подтвердилось, то пусть пока остается так», – рассказал двоюродный правнук Ленина Дмитрий Карчевский.


Споры о захоронении Ленина разгораются с новой силой. Некоторые уверены, что нахождение вождя на Красной площади равносильно языческому поклонению, передает телеканал Москва 24.

При этом родственники Ленина придерживаются своего, неожиданного для многих, мнения. Внучатая племянница вождя Наталья Карчевская и ее сын никогда не кичились своим родством с Лениным.

По словам Карчевской, о том, что она внучатая племянница вождя, однажды узнала ее близкая подруга.

«Однажды своей подруге я все-таки сказала, что я внучка. Она сказала на это, что мы все внучки Ленина», – рассказала Карчевская.

В ходе беседы выяснилось, что в 1996 году родственники вождя голосовали за Бориса Ельцина, а по вопросам перезахоронения вождя в семье плюрализм.

«Ходили такие слухи, что Ленин просил похоронить его с матерью, но документально это не подтвердилось. Но раз не подтвердилось, то пусть пока остается так», – рассказал двоюродный правнук Ленина Дмитрий Карчевский.

А вот депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что многие отождествляют Москву с мавзолеем.

«Если вы помните чемпионат мира по футболу, то выстраивались очереди из болельщиков и туристов, которые приехали и отождествляют Москву с Мавзолеем Ленина. Памятью о советской эпохе и были огромные очереди. Тысячные очереди», – отметил депутат.

При этом историк Никита Петров отметил, что Ленин символизирует попрание прав человека и беззаконие.

«Люди не одобряют ленинские идеи, а выражают свой интерес некоему объекту. Это развлечение, пойти посмотреть на что-то необычное. Как в кунсткамеру или паноптикум», – подчеркнул Петров.

Некоторые считают, что споры, хоронить или нет Ленина, разгорелись в эпоху перестройки. Но, оказывается, они появились в 1924 году в день смерти вождя.

Ранее член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил, что если считать мавзолей «пережитком прошлого», то это же самое можно сказать, например, о родителях.

Источник: m24.ru

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