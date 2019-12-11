10 летняя рапунцель из Астрахани попала в книгу рекордов России

Никакие особенные снадобья для роста чудо-волос в семье не применяли, витаминами или дорогими бальзамами не пользовались, мыли, как обычно, шампунем из супермаркета

Десятилетнюю Злату Николаеву из Астрахани с первого класса называют Рапунцель из-за таких же длинных, как у принцессы, волос. Длина локонов девочки — 142 сантиметра при росте 160. Злата официально признана самой длинноволосой в стране, в декабре она получила соответствующий сертификат Книги рекордов России.

По мнению девочки, длинные волосы передались ей по наследству. У всех близких родственниц — бабушки, мамы, старшей сестры — косы ниже пояса. Правда, у Златы они всегда были заметно длиннее.

— Еще в детском садике все нянечки восхищались: «Ой, какая красота!», — вспоминает старшая сестра Златы 29-летняя Динара. — Как-то папа меня не отпускал гулять, а Злата и говорит: «Вот у меня волосы еще немного отрастут, я из окна их тебе буду спускать, чтобы ты по ним выбиралась». Мы все время экспериментировали с прическами. Когда новость о рекорде разлетелась в соцсетях, кто-то в комментариях спросил: «Как же такие расчесать?» Да очень просто! Сегодня я заплетала ей косу и ради интереса засекла время: ровно пять минут ушло.

Динара и предложила Злате подать заявку в Книгу рекордов России.

— Ну-ка, говорю, давай твои волосы измерим, — рассказывает она, — и, оказалось, что они на девять сантиметров длиннее, чем у действующей на тот момент рекордсменки Лады Гордеевой из Новокузнецка. На самом деле результат у нас еще выше, но по условиям состязания волосы нужно мерить от затылка. Замер мы сняли на видео в телефоне и отправили, редакторы проверяли информацию две недели, а потом пришел положительный ответ.

Никакие особенные снадобья для роста чудо-волос в семье не применяли, витаминами или дорогими бальзамами не пользовались, мыли, как обычно, шампунем из супермаркета. А вот питание в семье всегда было сбалансированным: без чипсов и колы. И волосы Злате не стригли, никогда не сушили феном и не укладывали с помощью «утюжков» и щипцов. Кстати, девочка родилась с золотистыми локонами. Но имя ей выбрали не по цвету волос, а по святцам.

Волосы у Златы особенно заметно подросли в последние три года, поэтому мыть их приходится в спа-салоне, дома напор воды с такой копной не справляется. На процедуры она записывается раз в неделю, для салона Злата — особенный гость, рекордсменке часто делают 50-процентную скидку. На мытье волос у девочки уходит около часа и треть флакона шампуня. Затем ей наносят на локоны средство для облегчения расчесывания, Злата надевает шапку и идет домой ждать, пока волосы сами высохнут.

Злата уже привыкла к такому образу жизни, а необычайное внимание, которым она окружена после взятия рекорда, скромную пятиклассницу пока смущает.

— Захожу в класс, все встали и хлопают, кричат: «Поздравляем!» Я чуть не расплакалась, — говорит Злата.

Волосы она распускает очень редко, чаще носит косу. Поэтому с первого взгляда такое богатство не всегда и заметишь.

Источник: РГ