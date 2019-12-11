Чтобы давление не повышалось: как предотвратить гипертензию

Врач объяснила, что существует три стадии гипертонии. На первой достаточно скорректировать факторы риска и при повышении давления принимать короткодействующие препараты.

Гипертония бывает первичной и вторичной по происхождению

Согласно данным, опубликованным Росстатом, за последние 10 лет в России количество пациентов с гипертонией увеличилось более чем в полтора раза. Главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов уточнил, что сведения отражают число впервые выявленных случаев постановки диагноза, то есть речь идет не об увеличении количества больных, а о случаях выявления болезни и ее лечении.

Издание обратилось к врачу высшей категории, терапевту клиники «К+31», кандидату медицинских наук Наталье Уразовой за комментарием по поводу неутешительных статистических данных:

— Артериальная гипертензия — многокомпонентное заболевание. Гипертония бывает первичной и вторичной по происхождению. Первичная возникает по причине воздействия основных факторов риска. К ним относятся курение, неправильное питание, избыточное употребление соли, злоупотребление алкоголем, гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности — прим. «ВМ»), избыточный вес и ожирение, а также генетическая предрасположенность.

Врач пояснила, что в основе вторичной гипертонии лежит какое-нибудь заболевание, например обострение хронического пиелонефрита. По словам терапевта, гипертония второй категории исчезает после лечения болезни, с которой она связана. Случаи первичной гипертензии составляют 95 процентов.

— Предотвратить заболевание можно, если перейти к здоровому образу жизни. Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион, — посоветовала доктор.

Уразова объяснила, что существует три стадии гипертонии. На первой достаточно скорректировать факторы риска и при повышении давления принимать короткодействующие препараты.

— Существует понятие «органы-мишени». Они подвержены воздействию высокого давления — кровеносные сосуды, головной мозг, сердце и почки. Препараты, прежде всего, должны защитить эти органы и нормализовать давление. При второй степени болезни органы-мишени поражены: сердце меняет конфигурацию, чаще всего повреждается левый желудочек. При третьей степени обычно требуется вызов скорой помощи, — пояснила Уразова.

Доктор отметила, что для предупреждения или при лечении гипертонии отказ от соленых продуктов не менее важен, чем воздержание от сладкого. Больным-гипертоникам прописывается строгая диета.

По наблюдениям врача, обращений больных гипертензией стало в последние годы больше. Она связала это с малоподвижным образом жизни и нервными нагрузками, «болезнями цивилизации». При этом медик сказала, что есть и «вторая сторона медали»: сегодня большинство граждан стали серьезно относиться к своему здоровью, они следят за самочувствием и чаще обращаются при недомогании в медицинские учреждения.

— Статистика в первую очередь говорит о том, что чаще стали выявлять и успешно лечить артериальную гипертензию. Сегодня в России много высококвалифицированных врачей и большой выбор эффективных лекарственных препаратов, поэтому люди не должны погибать от внутриартериального давления. Лечить гипертонию просто. Это профилактика инсульта и инфаркта, — резюмировала специалист.

Источник: Вечерняя Москва