Жесть: 250 человек погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области. Каждый день по одному

За 11 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 1821 дорожно-транспортных происшествий, в которых 250 человек погибло и 2333 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2318 дорожно-транспортных происшествий, в которых 280 человек погибло и 2879 человек травмировано. По вине водителей произошло 1457 дорожно-транспортных происшествий, в которых 198 человек погибло и 1973 человека травмировано. По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых 54 человека погибло и 220 человек травмировано. По вине пешеходов произошло 269 дорожно-транспортных происшествий, в которых 44 человека погибло и 236 человек травмировано.
По видам ДТП распределились следующим образом:
Столкновение: 736; Опрокидывание: 136; Наезд на стоящее ТС: 52;
Наезд на велосипедиста: 58; Падение пассажира: 45.
Основные причины ДТП:
— неудовлетворительные дорожные условия – 967 ДТП;
— без права управления – 150 ДТП;
— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 173 ДТП;
— несоблюдение скоростного режима движения – 146 ДТП;
— выезд на полосу встречного движения – 119 ДТП;
— несоблюдение очерёдности проезда – 281 ДТП;
— из-за технической неисправности ТС – 419 ДТП.
С участием детей в возрасте до 16 лет
произошло 244 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 детей погибло и 255 несовершеннолетних травмировано.
За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних произошло 290 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 детей погибло и 306 несовершеннолетних травмировано.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
2003 год - 1603 человека
2016 год - 472
Вот вам и результат Путинской эпохи, работы ГИБДД и качества дорог