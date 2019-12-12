Полис ОМС скоро может не понадобиться для обращения в больницы и поликлиники

Действующее страхование в регистратуре будут проверять в режиме реального времени. Уточняется, что россияне смогут обратиться в больницы и поликлиники, имея при себе лишь паспорт.

Наличие новых форм и форматов полиса ОМС не предполагает полный отказ от старых версий документа

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, позволяющий обращаться в медорганизации без полиса ОМС.

В пресс-службе ФОМС рассказали, что действующее страхование в регистратуре будут проверять в режиме реального времени. Уточняется, что россияне смогут обратиться в больницы и поликлиники, имея при себе лишь паспорт.

Заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктор Журавлёв пояснил, что технологическое обеспечение этого вопроса находится на этапе реализации. Поскольку дополнительно нужно будет внести изменения в нормативно-правовые акты.

Он добавил, что эта технология не будет применяться в обязательном порядке во всех медицинских организациях страны. Если субъект будет готов провести масштабную работу, чтобы обеспечить этой возможностью медицинские организации, то всё «взлетит».

В ФОМС при этом отметили, что наличие новых форм и форматов полиса ОМС не предполагает полный отказ от старых версий документа.

Источник: АиФ