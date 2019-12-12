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Более 40% россиян не доверяют врачам

12:30 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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В 2019 году 41% опрошенных ВЦИОМом заявили, что перепроверяли поставленный врачом диагноз. Основными проблемами медицины респонденты назвали нехватку врачей и оборудования, недоступность медицинской помощи.

Более 40% россиян не доверяют врачам
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Не доверяют поставленному диагнозу и перепроверяют назначения врача 41% опрошенных россиян. Три четверти (75%) выступают за независимый контроль качества медицинских услуг в системе ОМС.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к российскому здравоохранению в целом, системе обязательного медицинского страхования и уровне доверия в медицинской сфере.
Три четверти россиян (75%) считают, что качество услуг и работа медицинских учреждений должны контролироваться независимой структурой, например, страховыми компаниями. При этом, по мнению половины опрошенных (51%), при финансировании государственных медучреждений должны учитываться оценки качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов.

По данным опроса, 41% респондентов за последние несколько лет перепроверяли диагноз и назначения врача. За консультациями к другим специалистам, советам к близким или фармацевтам чаще обращались опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет (50%). Среди населения старше 60 лет уровень доверия врачам заметно выше — 73%.

В случае, если пациент стал жертвой врачебной ошибки, респонденты чаще всего рекомендуют ему обратиться в прокуратуру (42%), к страховщикам — непосредственно в страховую компанию (23%) или к страховому представителю (14%), пойти к главврачу (36%) или позвонить на горячую линию Минздрава (32%).

Почти каждый третий участник опроса (29%) назвал полезными такие услуги страховых представителей, как защита прав пациента при врачебных ошибках, информирование о каналах обращения в случае некачественной медицинской помощи (25%), а также информирование о правах пациента и перечне бесплатных медицинских услуг (24%). Кроме того, респонденты назвали такие услуги, как регулярный контроль за качеством медицинских услуг (22%). Каждый пятый россиянин (20%) отметил значимость контроля со стороны страховщиков за объемом, сроками, качеством и условиями предоставленной медицинской помощи пациентам со злокачественными образованиями.

Наиболее вероятные проблемы, с которыми могут столкнуться пациенты в государственной или муниципальной поликлинике: долгое ожиданием записи, очереди, назначение платных услуг, невозможность получить все услуги в одном месте, отсутствие нужного специалиста. По шкале от 1 до 5 возможность возникновения данных проблем россияне оценили в среднем на 3,4 балла. Менее распространены ситуации невнимания со стороны врача или неверного назначения лекарств (2,9 балла), хамства медперсонала (2,6 балла).

Среди мер, которые могли бы улучшить качество медицинских услуг, формирование заработной платы врача, исходя из качества его работы (38%), а также усиление контроля за профессиональным уровнем врачей (35%) и введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врача за качество лечения (31%). Также может положительно повлиять на качество медицинских услуг усиление контроля госорганов за работой медучреждений (24%), финансирование медучреждений на основе качества предоставляемых ими услуг (19%) и усиление контроля за качеством и доступностью услуг со стороны страховых представителей (18%).

При этом 39% опрошенных считают, что в первую очередь в российском здравоохранении должна решаться проблема нехватки врачебного персонала, недостаточной оснащенности современным оборудованием (33%), повышения профессионального уровня врачей (30%).

За медицинской помощью в городские и муниципальные медицинские учреждения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) обращается абсолютное большинство россиян (93%). За последний год этим правом воспользовался 61% респондентов, что на 5% выше данных опроса 2018 г. Чаще по полису ОМС за последний год обращались молодые люди в возрасте 18-24 лет (72%). Никогда не пользовались ОМС только 5% респондентов.

Источник: ВЦИОМ

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