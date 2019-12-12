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Здоровье / Общество

Мертвое сердце успешно пересадили живому пациенту в Вене

11:44 12.12.2019 Фото: pxhere.com
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В будущем полученный австрийскими врачами опыт поможет увеличить число операций по трансплантации сердца, а также сократит время ожидания пациентов и показатели смертности.

Мертвое сердце успешно пересадили живому пациенту в Вене
Мертвое сердце заставили биться с помощью устройства по уходу за органами Organ Care Systems

Врачи Городской клинической больницы Вены успешно провели операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту.

Операция, которая ранее считалась невозможной из-за нарушения циркуляции крови, длилась девять часов. Австрийские кардиологи имплантировали орган умершего человека 61-летнему пациенту.

Пересадить его удалось по методу Donation after Circulatory Death, который обычно используется при трансплантации печени, легких и почек.

Мертвое сердце заставили биться с помощью устройства по уходу за органами Organ Care Systems. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.

Известно, что первая успешная операция по пересадке сердца на основе данного метода была проведена в 2014 году в Сиднее. Она стала основой для подготовки операции в Австрии. Для этого врачам потребовалось почти четыре года.

В будущем полученный австрийскими врачами опыт поможет увеличить число операций по трансплантации сердца, а также сократит время ожидания пациентов и показатели смертности.

Источник: АиФ

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