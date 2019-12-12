1,5 млн рублей будет потрачено в Бердске на новогодние городки

Директор отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила, что на обустройство новогодних городков около кинотеатра «Орион», ДК «Родина», ДЦ «Октябрь» и украшение около ГДК из бюджета города выделено полтора миллиона рублей.
Директор отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила, что на обустройство новогодних городков около кинотеатра «Орион», ДК «Родина», ДЦ «Октябрь» и украшение около ГДК из бюджета города выделено полтора миллиона рублей.
Главным местом отдыха станет городок около «Ориона». В нынешнем году там установят не снежные, а ледяные скульптуры. Ёлку поставят искусственную, которая уже служит на протяжении нескольких лет. Не станут покупать и новую гирлянду. Специалисты лишь заменят в старой несколько лампочек.
Директор ДК «Родина» Людмила Чуркина рассказала, что в около Дворца культуры в этом году появится новая горка, городок станет более освещённым, а ещё закуплено много новых игрушек. Конечно же, жителей Микрорайона ожидает яркая программа на открытии городка.
В Новом посёлке на открытии ёлки решили провести конкурс Снегурочек. Для участия в нём приглашают всех жительниц микрорайона. Об этом рассказала заведующая ДЦ «Октябрь» Мария Виль. В новогоднем городке возведут три снежные скульптуры, установят надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые несколько лет назад стояли в центре города.
В Кемерово в нынешнем году установят ёлку за … 18 миллионов рублей. Она состоит из 45 ярусов и 1,9 тысячи веток. В стоимость входят и игрушки, которых также 1,9 тысячи. Кемеровская ёлка обойдётся в три раза дороже московской.