Хочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК «Родина» в Бердске

13 декабря в 14.00 в г. Бердске во Дворце культуры «Родина» по адресу: ул. Микрорайон, д.48 «б» состоится совместное мероприятие ГУ МВД России по Новосибирской области и Барнаульского юридического института МВД России.

В Бердске желающие смогут познакомиться с работой Барнаульского юридического института МВД России

13 декабря в 14.00 в г. Бердске во Дворце культуры «Родина» по адресу: ул. Микрорайон, д.48 «б» состоится совместное мероприятие ГУ МВД России по Новосибирской области и Барнаульского юридического института МВД России.

В рамках мероприятия запланированы встреча с руководством Барнаульского юридического института МВД России, просмотр фильма об учебном заведении и концертная программа с участием сотрудников и курсантов института.

Приглашаются все желающие, в том числе планирующие в 2020 году поступать в указанное учебное заведение.

Источник: МВД по НСО