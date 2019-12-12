12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Хочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК «Родина» в Бердске

13:15 12.12.2019 Фото: pixabay.com
0

13 декабря в 14.00 в г. Бердске во Дворце культуры «Родина» по адресу: ул. Микрорайон, д.48 «б» состоится совместное мероприятие ГУ МВД России по Новосибирской области и Барнаульского юридического института МВД России.

Хочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК Родина в Бердске
В Бердске желающие смогут познакомиться с работой Барнаульского юридического института МВД России

13 декабря в 14.00 в г. Бердске во Дворце культуры «Родина» по адресу: ул. Микрорайон, д.48 «б» состоится совместное мероприятие ГУ МВД России по Новосибирской области и Барнаульского юридического института МВД России.

В рамках мероприятия запланированы встреча с руководством Барнаульского юридического института МВД России, просмотр фильма об учебном заведении и концертная программа с участием сотрудников и курсантов института.

Приглашаются все желающие, в том числе планирующие в 2020 году поступать в указанное учебное заведение.

Источник: МВД по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда хотите поступать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗачем снимаете? Переехали на улицу кассы вокзала Бердска. Здание закрыто на реконструкцию
13:30 12-12-2019
Зачем снимаете? Переехали на улицу кассы вокзала Бердска. Здание закрыто на реконструкцию
БердскХочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК "Родина" в Бердске
13:15 12-12-2019
Хочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК
Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии
13:06 12-12-2019
Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии
Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай погиб с супругой
13:00 12-12-2019
Издатель
БердскВышивает бисером иконы Ольга Джаланян из Бердска
12:45 12-12-2019
Вышивает бисером иконы Ольга Джаланян из Бердска
Более 40% россиян не доверяют врачам
12:30 12-12-2019
Более 40% россиян не доверяют врачам
БердскИнтерактивный стол за 500 000 рублей приобретут к 75-летию Победы в музей Бердска 1
12:15 12-12-2019
Интерактивный стол за 500 000 рублей приобретут к 75-летию Победы в музей Бердска
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
12:00 12-12-2019
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Расстрелял из ружья двух девушек на склоне горы Уктус житель Екатеринбурга
11:45 12-12-2019
Расстрелял из ружья двух девушек на склоне горы Уктус житель Екатеринбурга
Мертвое сердце успешно пересадили живому пациенту в Вене
11:44 12-12-2019
Мертвое сердце успешно пересадили живому пациенту в Вене