Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК

Гены митохондриальной ДНК определяют не только предрасположенность к некоторым заболеваниям, но также позволяют управлять пищевым поведением. Различия в митохондриальных клетках связаны с такими заболеваниями, как ожирение, диабет второго типа, рассеянный склероз и шизофрения.

Различия в митохондриальных клетках связаны с такими заболеваниями, как ожирение, диабет второго типа

Группа ученых провела исследование и выяснила, что гены митохондриальной ДНК определяют не только предрасположенность к некоторым заболеваниям, но также позволяют управлять пищевым поведением.

Небольшие различия в ДНК делают людей такими непохожими друг на друга. Речь идет не только о внешности, но и о других качествах — продолжительность сна, аппетит, физическая выносливость и др. Различия в ДНК также определяют предрасположенность к определенным заболеваниям.

Для того, чтобы установить связь изменений в генотипе с изменениями внешних проявлений (в фенотипе), ученым необходимо построить «генетические справочные панели».

Пока такая панель существует лишь для плодовой мушки Drosophila melanogaster и включает в себя свыше 200 линий мух, для каждой из них полностью секвенирован геном.

По аналогии с плодовыми мушками у людей большая часть ДНК скрыта внутри ядра клетки. Отмечается, что ДНК с собственным набором генов также есть у митохондрий — органелл клеток, которые отвечают за выработку энергии.

Различия в митохондриальных клетках связаны с такими заболеваниями, как ожирение, диабет второго типа, рассеянный склероз и шизофрения. Пока ученым мало известно о связи изменений в митохондриальном геноме с вариациями в фенотипе.

Группа ученых из Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария) провели исследование, связывающее различия в митохондриальной ДНК с внешними признаками в линиях плодовой мухи DGRP. Они повторно секвенировали митохондриальные геномы из 169 линий плодовых мух и идентифицировали 231 вариант гена. Затем исследователи выделили 12 групп вариантов ДНК, которые всегда наследуются вместе. Ученым удалось установить связь этих групп генов с рядом метаболических фенотипов и заболеваний. В частности, были выявлены связи со стрессом, вариантами метаболизма, а также пищевым поведением.

Авторы исследования пересадили митохондриальный геном от самцов плодовой мушки, которые потребляли пищу в больших количествах, тем, кто ел мало. В результате пищевое поведение мух изменилось.

Источник: АиФ