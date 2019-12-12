12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК

15:51 12.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Гены митохондриальной ДНК определяют не только предрасположенность к некоторым заболеваниям, но также позволяют управлять пищевым поведением. Различия в митохондриальных клетках связаны с такими заболеваниями, как ожирение, диабет второго типа, рассеянный склероз и шизофрения.

Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
Различия в митохондриальных клетках связаны с такими заболеваниями, как ожирение, диабет второго типа

Группа ученых провела исследование и выяснила, что гены митохондриальной ДНК определяют не только предрасположенность к некоторым заболеваниям, но также позволяют управлять пищевым поведением.

Небольшие различия в ДНК делают людей такими непохожими друг на друга. Речь идет не только о внешности, но и о других качествах — продолжительность сна, аппетит, физическая выносливость и др. Различия в ДНК также определяют предрасположенность к определенным заболеваниям.

Для того, чтобы установить связь изменений в генотипе с изменениями внешних проявлений (в фенотипе), ученым необходимо построить «генетические справочные панели».

Пока такая панель существует лишь для плодовой мушки Drosophila melanogaster и включает в себя свыше 200 линий мух, для каждой из них полностью секвенирован геном.

По аналогии с плодовыми мушками у людей большая часть ДНК скрыта внутри ядра клетки. Отмечается, что ДНК с собственным набором генов также есть у митохондрий — органелл клеток, которые отвечают за выработку энергии.

Различия в митохондриальных клетках связаны с такими заболеваниями, как ожирение, диабет второго типа, рассеянный склероз и шизофрения. Пока ученым мало известно о связи изменений в митохондриальном геноме с вариациями в фенотипе.

Группа ученых из Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария) провели исследование, связывающее различия в митохондриальной ДНК с внешними признаками в линиях плодовой мухи DGRP. Они повторно секвенировали митохондриальные геномы из 169 линий плодовых мух и идентифицировали 231 вариант гена. Затем исследователи выделили 12 групп вариантов ДНК, которые всегда наследуются вместе. Ученым удалось установить связь этих групп генов с рядом метаболических фенотипов и заболеваний. В частности, были выявлены связи со стрессом, вариантами метаболизма, а также пищевым поведением.

Авторы исследования пересадили митохондриальный геном от самцов плодовой мушки, которые потребляли пищу в больших количествах, тем, кто ел мало. В результате пищевое поведение мух изменилось.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как у вас с аппетитом? Часто хочется кушать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении
16:36 12-12-2019
Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
16:28 12-12-2019
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
16:26 12-12-2019
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
16:24 12-12-2019
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово "да"
16:12 12-12-2019
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
16:04 12-12-2019
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду "Смешарики" Новосибирска
16:00 12-12-2019
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
15:56 12-12-2019
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
15:51 12-12-2019
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь
15:45 12-12-2019
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь