Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад

Чтобы предотвратить катастрофу, нельзя допустить повышения средней температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой. Сейчас средняя температура по всему миру превышает показатели двухсотлетней давности уже на 1,2 градуса по Цельсию.

Глобальное потепление заставляет ученых искать инновационные пути решения проблемы таяния льдов

Уровень Мирового океана ежегодно увеличивается на 3,3 мм. С начала индустриальной эпохи он вырос в общей сложности на 240 мм. На это влияет повышение температуры воздуха и воды и, как следствие, таяние ледников. Льды Гренландии и Антарктиды — самые большие «резервуары» льда на планете. Если они полностью растают, уровень Мирового океана повысится примерно на 67 м.

Чтобы предотвратить катастрофу, нельзя допустить повышения средней температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой. Сейчас средняя температура по всему миру превышает показатели двухсотлетней давности уже на 1,2 градуса по Цельсию. Но проблема заключается в том, что даже если человечеству удастся замедлить темпы глобального потепления, Мировой океан уже не станет холоднее. Теплая вода продолжит омывать вечные льды. К примеру, ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, размером с Флориду, может растаять в ближайшие несколько сотен лет.

Ученые-геоинженеры предложили построить стену — большой подводный барьер, который не даст теплой воде подобраться к основанию ледника, пишет издание Singularity Hub. Исследователи Майк Воловик и Джон Мур провели компьютерное моделирование, которое доказало, что подводная стена способна увеличить толщину льда и стабилизировать некоторые ледники. Предполагается, что внутри стены будет песок, а снаружи — слой камней.

Однако претворить в жизнь этот инженерный проект на самом деле очень сложно. Во-первых, в Антарктиде не самые лучшие условия для крупномасштабных строительных объектов. Например, для перекрытия потока воды к леднику Туэйтса потребуется стена длиной 120 км и глубиной 600 м. Для сравнения: высота Останкинской телебашни — 540 м. Во-вторых, нет никаких гарантий, что это сработает. Моделирование показало, что неправильный отвод теплой воды от одного ледника может ускорить таяние льдов в других местах. Но самое главное — нельзя полагаться лишь на инновации и технологии в строительстве, потому что прежде всего человечеству надо сосредоточиться на сокращении выбросов углерода.

Источник: РБК