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Ответка: двух дипломатов Германии выслала Россия

19:22 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Кремль надеется, что вынужденная мера в отношении двух дипломатов ФРГ не станет негативным фактором для отношений с Германией.

Ответка: двух дипломатов Германии выслала Россия
Кремль надеется, что после истории с дипломатами отношения с ФРГ не ухудшатся

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что дипломаты ФРГ высылаются «в качестве ответной, вынужденной меры».
Кремль надеется, что вынужденная мера в отношении двух дипломатов ФРГ не станет негативным фактором для отношений с Германией.
«Мы рассчитываем, надеемся на то, что эта [высылка из РФ двух сотрудников посольства ФРГ] не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной Республикой Германия», — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «[германские] дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры». «Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата [из ФРГ]. Мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому [была предпринята] вынужденная мера взаимности», — отметил представитель Кремля. Он повторил, что Москве «не хотелось бы видеть больших рисков» для развития отношений с ФРГ после истории с дипломатами.

Два сотрудника посольства ФРГ в Москве должны будут покинуть Россию в течение семи суток. Соответствующая нота была вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, вызванному в четверг в МИД РФ. Ранее в Германии персоной нон грата были объявлены два сотрудника российского посольства. Эти действия Берлин связал с убийством 23 августа в германской столице гражданина Грузии. Подозреваемым по этому делу проходит россиянин. Германская сторона сочла недостаточным сотрудничество с российскими властями по этому поводу.

Источник: ТАСС

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