Главные тренды новогоднего макияжа 2020

Думаете, что блестками на глазах уже никого не удивить? Мы знаем, что эта тенденция далеко не новая, но не зря она не сдает позиций уже который сезон.

Винная помада как-будто создана для зимы, но используя ее, не стоит придерживаться устаревшего правила «яркие губы, нейтральные глаза» Вечер 31 декабря — это один из самых особенных вечеров в году. Для многих девушек — отличная возможность надеть гламурное платье и сделать себе яркий макияж.

Перспектива «выгулять» свой самый стильный вечерний наряд для веселой ночи в ресторане или на домашней вечеринки с друзьями впечатляет. Тем не менее, создание идеального look’а может стать стрессом. Желание выглядеть роскошно с ног до головы может оказать на вас серьезное давление.

Мы рекомендуем расслабиться и начать подготовку с выбора идеального макияжа. Чтобы вам было легче определиться, мы уже собрали лучшие идеи, которые помогут вам выделиться в праздничную ночь.

Блестки

Думаете, что блестками на глазах уже никого не удивить? Мы знаем, что эта тенденция далеко не новая, но не зря она не сдает позиций уже который сезон. Нанесите на глаза праймер с блестками, а затем покройте его блеском для век, чтобы создать влажный эффект.

Наносить блестки также можно на скулы, ключицы (вместо хайлайтера), губы и даже брови. Не бойтесь экспериментировать, если дресс-код вечеринки позволяет.

Графические стрелки

Знаете, что самое крутое в таких стрелках? Они выглядят супер необычно, хотя рисуются довольно быстро и легко. Если вы целый год проходили со стандартными черными стрелками, то удивите всех, появившись на вечеринке с цветными графическими.

Просто обведите верхнюю линию ресниц красным или другим цветным карандашом для глаз, а затем вытяните линию прямо к краю брови. Поднимите уголок вверх, под бровь, и бум — вы только что освоили эту тенденцию. На самом деле, форма стрелки может быть любой, все зависит от вашей фантазии.

Однотонный макияж

Винная помада как-будто создана для зимы, но используя ее, не стоит придерживаться устаревшего правила «яркие губы, нейтральные глаза». Играйте с однотонной косметикой, сочетая бордовые губы с тенями такого же цвета. И, поверьте, это вовсе не будет выглядеть пошло.

Неоновые тени

Необязательно обсыпаться блестками и мерцающими хайлайтерами, чтобы создать яркий праздничный макияж. Мейк-ап вдохновленный сериалом «Эйфория», сейчас на пике популярности. Чтобы создать похожий образ, используйте неоновые тени. Нанесите их на верхнее веко, а также используйте в качестве подводки для нижнего. Почувствуйте себя Кендалл Дженнер на модном показе.

Голографические тени

Голографический хайлайтер? Забудьте! На арену выходят голографические тени для век. Они будут безумно красиво смотреться и на новогодней, и на любой другой вечеринке. Нанесите переливающийся бирюзово-розовый пигмент на веки и надбровную кость, и вы будете готовы к любому празднику!

Золотая кожа

Даже если ваша кожа не обладает природным свечением, вы можете придать ей золотой блеск для грядущей вечеринки. Этот супер-легкий праздничный вид макияжа был создан визажистом Нам Во, который использовал чистое колдовство и нанесение золотого хайлайтера вдоль скул.

Губы-вамп

Хотите выделить губы, но блестки — это не ваше? Попробуйте сделать классические, но беспроигрышно притягательные губы-вамп. Просто нанесите матовую бордовую помаду, сделайте нейтральный макияж кожи и глаз, и наслаждайтесь комплиментами и восторженными взглядами мужчин.

Источник: Хочу