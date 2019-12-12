Топ- 5 модных платьев на Новый 2020 год

До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, что времени выбрать праздничный наряд остается не так много. Как выбрать красивое платье на праздник?

Особое внимание дизайнеры советуют уделить фасону — платье должно красиво садиться на фигуру В чем встречать Новый год, чтобы выглядеть стильно этой ночью? Какое самое модное платье на Новый год 2020? Как выбрать красивое платье на праздник? Эти и многие схожие вопросы уже начинают беспокоить каждую из нас, ведь наряд на Новый год 2020 — самый главный наряд в году. Для вас мы подготовили подборку ТОП стильных образов на праздник — в нашем материале.

До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, что времени выбрать праздничный наряд остается не так много. Чтобы облегчить вам задачу, мы уже отобрали самые стильные тренды этой зимы. Выбирайте подходящий модный вариант платья из предложенного ниже.

Бархат

Бархатные платья в этом сезоне вновь вернулись на модный подиум сразу в нескольких интерпретациях, более того, бархат — снова модный тренд сезона осень-зима 2019-2020. Вы можете выбрать дерзкое мини с длинными рукавами, полностью расшитое кристаллами, или сделать ставку на женственное и элегантное платье длины макси в черном цвете.

Чтобы добавить немного легкости своему образу, выбирайте голубое или пудровое бархатное платье со всевозможными драпировками. В трендах этого сезона не обошлось и без бельевого стиля. Поэтому в новогоднюю ночь можно надеть нарочито простое платье, напоминающее соблазнительную комбинацию или ночную сорочку. Обувайте каблуки и стильный образ готов.

Металлик

Следующий год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы, а это значит, что образ в искрящихся металлических оттенках будет уместен как никогда. Для празднования нового года прекрасно подойдет платье длины макси с открытыми плечами, например, которое напоминает жидкое серебро и бронзу. Такие оттенки прекрасно вписываются в сказочную атмосферу праздника.

На подиумах Michael Kors показали платье из блестящей фольгированной ткани, напоминающей обертку от конфет, а Redemption — дерзкое мини с объемными плечами в стиле 1980-х годов. Такие фасоны нарядов — горячий тренд, который уже есть в масс-маркетах по доступным ценам. Почему бы и вам не приобщиться к высокой моде. Смелее, вы заслужили быть в центре внимания!

Пайетки

Ни один Новый год не проходит без нарядной елки, запаха свежих апельсинов, игристого и, конечно же, сверкающих пайеток. Вовсю весело праздновать в пайетках можете и вы, ведь в этом сезоне в моде блеск и красота. Платья с пайетками могут быть как классическими белыми, черными или серебряными, так и перламутровыми в ярко-розовых оттенках или провокационных красных.

Особое внимание дизайнеры советуют уделить фасону — платье должно красиво садиться на фигуру. Выбирайте модное миди с плиссировкой или, если фигура позволяет, сексуальное асимметричное платье усыпанное пайетками. К такому наряду не придется подбирать украшения — оно вполне самодостаточно.

Полупрозрачные ткани

В моде данного сезона также будут платья с полупрозрачными тканями. Они добавят в гардероб девушек необычность, оригинальность и праздничность. Если грамотно выбрать фасон и ткань — наряд будет смотреться элегантно и дорого, а не вызывающе, как многие могли бы подумать.

Легкие и волнующие платья в черных оттенках гармонично смотрятся в новогодних образах. Обратите внимание на трендовые объемные плечики и широкие рукава. Добавьте только яркие аксессуары и ваш образ готов. Прелесть таких полупрозрачных тканей в том, что любой монохром — бежевый, черный, изумрудный — будет смотреться невероятно модно, интересно и продуманно.

Шелковые платья

Вы тоже видите эту картину? Вы в шелковом длинном платье, в струящихся легких тканях золотого цвета, в аккуратных лодочках на шпильке, с безупречной укладкой и длинными серьгами, «плывете» по залу роскошного ресторана с бокалом игристого под взрывы новогодних салютов, а вслед вам — восхищенные взгляды окружающих.

Если эта фантазия не заставила вас задуматься о шелковом платье на Новый год 2020 — мы настаиваем попробовать снова. Нет более подходящего наряда, чтобы пробудить женственность и изящность в девушке, почувствовать праздничность и особенность события волшебной новогодней ночи. Смелее — это идеальный вариант!

Новогоднее платье — это больше, чем просто модное вечернее платье, не гламур ради гламура, а — яркий стильный символ новым надеждам и новой жизни.

Источник: Хочу