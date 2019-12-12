КБУ отказался от иска к бывшему директору РКЦ Бердска
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КБУ отказался от иска к бывшему директору РКЦ Бердска

5:40:1312/12/2019
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Суд установил, что РКЦ переплатил КБУ 9,5 млн рублей.

Суд установил, что КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей. В итоге предприятие переплатило РКЦ 9,5 млн рублей. Подсудимые признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. Изучив личности подсудимых, суд приговорил Александра Кожина к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. Приговор Марине Глазковой: 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Осужденные не оспорили вердикта, и он вступил в законную силу.

Теперь КБУ обратился в суд, чтобы взыскать 9,5 млн рублей. Александр Кожин иск не признал. Его адвокат пояснила, что приговор не устанавливает, кто именно причинил ущерб. На заседании по гражданскому иску представитель Комбината отказался от исковых требований к Марине Глазковой, потому что «так решил руководитель». Александр Кожин высказался против исключения Марины Глазковой из списка ответчиков. Александр Юрьевич пояснил, что приговор вынесен на основании проверки РКЦ, а не КБУ. Вообще, по мнению Александра Кожина Комбинату нужно подавать иск к РКЦ, а не к бывшим руководителям. Заслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить ходатайство Комбината. Перед этим представителю разъяснили, что предприятие уже не сможет подать иск к Марине Глазковой. Её суд решил всё-таки привлечь к участию в деле в качестве третьего лица.

Кроме того Александр Кожин попросил перенести рассмотрение иска в Центральный районный суд Новосибирска. Однако Ирина Кадашева отклонила ходатайство: суд уже начал рассматривать дело. Следующее заседание назначено на 27 января.

Источник: svidetel24.info

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