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Летают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска

21:00 13.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Еще один бердчанин владеет воздушным судном без двигателя. Состоятельные бердчане платят налоги за свою технику от 5 до 2 тыс. рублей.

Летают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска
Вертолеты для многих роскошь

Летают на вертолетах миллионеры в Бердске. По данным федеральной налоговой службы №3 Новосибирской области, платят налог за вертолет всего два жителя Бердска. Еще один — за воздушное транспортное средство не имеющее двигателя.

В 2018 году один бердчанин заплатил налог за свой вертолет в размере 5625 рублей. При этом мощность двигателя воздушного судна составляет 225 лошадиных сил. К этой машине применена ставка налога за единицу мощности в размере 25 рублей.

Второй бердчанин платит налог за свой вертолет в размере 2150 рублей. К нему также применена налоговая ставка в размере 25 рублей за единицу мощности. А мощности у двигателя этого вертолета гораздо меньше, чем у нашего первого героя — 86 лошадиных сил.

Третий житель наслаждается полетом на воздушном транспорте без двигателя. Это может быть параплан или дельтаплан. Здесь применена ставка налога 1000 рублей за единицу мощности. В итоге за владение воздушным судном бердчанин платит ежегодно по 1000 рублей.

К слову казать, стоимость планера Cessna 172 skyhawk 1979 года выпуска в Новосибирской области равна 12 500 000 рублей. Можно приобрести вертолет Ми-8Т. Он выставлен на торги совсем недавно в связи с тем, что стоит на консервации 1,5 года. Эта крылатая машина обойдется вам в 9 649 997 рублей.

Стоит отметить, что в соседнем Искитиме лишь один состоятельный житель каждый год платит налог за самолет в размере 2375 рублей. Мощность двигателя равна 95 лошадиных сил. Ставка налога, применяемого к этой железной птице, равна 25 рублей за одну «лошадку».

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От редакции

Летали на вертолетах?

Алёша, 12 декабря 2019 11:51
«Сессна-172 Скайхок» — американский лёгкий самолёт. Выпускается компанией «Сессна». Самый массовый самолёт в истории авиации.
«Сессна-172 Скайхок» - это не планер
Marina Volkova, 12 декабря 2019 12:14
Добрый день! Владелец судна написал в объявлении именно "планер". Но спасибо вам за вашу наблюдательность!
Гость, 12 декабря 2019 14:38
Да ладно! У кого-то и сессна - планер, и крузак на растаможке - "школьный автобус"! Так бывает.
Медикамент, 12 декабря 2019 17:13
Планером называют корпус самолета, он и есть Сесна...., двигатель у этой модели планера может быть разный.
Алёша, 12 декабря 2019 18:44
«Сессна-172 Скайхок» - это не планер, но у «Сессна-172 Скайхок» есть планер)))
и пламенный мотор....
Сергей, 12 декабря 2019 14:01
Летают те кого ещё не успели посадить в тюрьму! Думаю долетаются.
Люся, 12 декабря 2019 14:41
Скорее депутатами станут.
YJ, 12 декабря 2019 14:47
Летают те, кто работает...и может себе позволить такое хобби.
Очко, 12 декабря 2019 16:25
YJ, а почему только хобби? Они на работу не летают на вертолете?
Аноним, 12 декабря 2019 17:09
Летают те кто учился на летчика
Лена, 12 декабря 2019 15:15
Мы должны равняться на толстосумов, "товарищ" Курьер?
Аноним, 12 декабря 2019 15:42
а почему такой маленький налог, за машину значит 45 т.р. отдай, а за вертолёт всего 5, совсем не честно!!!
Ал3, 12 декабря 2019 17:09
А он дорожное покрытие не портит..))
Аноним, 12 декабря 2019 23:44
А он скорее всего по документам значится как списанный дельтаплан.
Вы же знаете этих скряг богатеньких - за вашу копейку удавятся.
Аноним, 12 декабря 2019 16:24
Дельта план, 1000 руб за единицу мощности, то есть за ветер?
Аноним, 12 декабря 2019 17:26
НВР:
Нет
Аноним, 12 декабря 2019 19:23
Страна дураков,грузовик лапшу и гвозди развозит по магазинам,принося пользу людям немалую и платит такой же налог как вертолетик тешащий буржуя...Родители старались,строили общество справедливости,эвон как сталось...Бро 11м,Бланики и Кобры,доступны были ВСЕМ!!!
Тая, 12 декабря 2019 21:24
Медикамент!К Вашему сведению: корпус самолёта называется ФЮЗЕЛЯЖ !!!
А ПЛАНЕР - это летательный аппарат без двигателя !!!
Вася, 12 декабря 2019 21:50
Умочка, фюзеляж, вместе с крыльями, хвостовым оперением и будет планер...
Аноним, 12 декабря 2019 23:10
И что зачем,это написали,в чем прикол?
Денис, 12 декабря 2019 23:16
Чтобы показать, что у нас все хорошо, мы тоже имеем самолеты, вертолеты, живем все отлично.
Аноним, 12 декабря 2019 23:37
В летной школе наверное недобор после трагедий - вот нам внушают - выучитесь сначала на летчика, а там и до миллиардера недалеко.))
Аноним, 12 декабря 2019 23:13
Лучше бы озвучили почему кбу выставляет счета за мусор,в частном секторе,если мы не заключали договор
Аноним, 12 декабря 2019 23:27
А их проверяют на алкоголь и наркотики?
И как это можно сделать, если они в воздухе?
С помощью бердской конной полициии?
Аноним, 12 декабря 2019 23:41
- Когда же наконец введут прогрессивный налог на богатых? - подумал ворошиловский стрелок, вынимая из тачанки базуку.
Аноним, 13 декабря 2019 00:02
Мне моё ржавое ведро стоимостью в 60 т.р. обходится по налогу и осаго больше 10 т.р. в месяц. Может заплатить куда-то и зарегистрировать его как вертолет?
Очко, 13 декабря 2019 14:07
Че ты врёшь, не может такого быть. Или 60к долларов?
Аноним, 13 декабря 2019 08:46
еще бы над нашими домами не летали ,не думаю что там большие спецы за штурвалом сидят
Аноним, 13 декабря 2019 12:14
Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, в дорогих машинах. И, знаете что, я ни разу не видел, чтобы кто-то плакал на велосипеде.
Аноним, 13 декабря 2019 12:43
А чё плачут-то? В пробках лучше в носу ковырять.

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