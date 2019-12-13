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Ужас ночи: на регистратор снял призрак в белом балахоне на проселочной дороге водитель в Липецке

09:45 13.12.2019 Фото: скриншот Instagram/gennadievna_sv
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Автомобилист почти догнал пешего путника. И тот неожиданно обернулся… От увиденного у водителя просто сдали нервы, и он, резко развернувшись, поехал обратно.

Ужас ночи: на регистратор снял призрак в белом балахоне на проселочной дороге водитель в Липецке
Автомобилист снял на видеорегистратор сюжет из «ужастика»

Странная встреча случилась на ночной просёлочной дороге в Липецкой области. Видеорегистратор зафиксировал фигуру в белом балахоне. «Некто в ночи… Снегурочка?» — прокомментировали опешившие пользователи Сети.

Водитель ехал по ночной просёлочной дороге. Неожиданно в свете фар автомобиля показалась высокая фигура в белом балахоне, которая двигалась в том же направлении, что и машина, при этом не меняя скорости.

Автомобилист почти догнал пешего путника. И тот неожиданно обернулся… От увиденного у водителя просто сдали нервы, и он, резко развернувшись, поехал обратно.

Пользователи Сети пытались разгадать: кто же попал на запись видеорегистратора?

«Снегурочка?» — предположил политолог Владимир Корнилов.

«Я бы сразу в обморок упала, если бы увидела такое», — написала @galinka.

«Надо было давить, потом бы разобрался, что за чудовище», — добавил @ma.butrin.

«Мой муж такое тоже видел, но в другом месте», — призналась Lydmila_de.

«Это человек в шапке-ушанке накинул на себя простыню», — радостно предложил отгадку fedya_grigorev.

«Как странно снимает видеорегистратор — то справа, то меняет положение… Уверена, что эта барышня в белом ехала с ними же в машине. Решили хайпануть, и длинноволосая красавица пошла играть роль», — уверена yula.t34.

Источник: Царьград

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От редакции

Что это было?

Аноним, 13 декабря 2019 12:53
Мужик шел за алкоголемНВР:
Аноним, 13 декабря 2019 13:43
Близок видно "судный день"...
Евгений, 13 декабря 2019 14:24
Рискну предположить... Скоро мы все умрем. Правда в разное время и по-разному.
яшка, 13 декабря 2019 14:26
тень отбрасывает, так что ничего страшного
Дворник, 13 декабря 2019 17:21
Вчера утром снег чистил. Темно, тишина и тут на тебе человек в балахоне. На мэра нашего похожий. Я испугался. А он говорит мол так будет с каждым дворником кто снег не почистит
ИльяN, 15 декабря 2019 04:14
Я бы еще басухи навалил и мимо этого дерьма бы проехал ,:->

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