Ужас ночи: на регистратор снял призрак в белом балахоне на проселочной дороге водитель в Липецке

Автомобилист почти догнал пешего путника. И тот неожиданно обернулся… От увиденного у водителя просто сдали нервы, и он, резко развернувшись, поехал обратно.

Автомобилист снял на видеорегистратор сюжет из «ужастика»

Странная встреча случилась на ночной просёлочной дороге в Липецкой области. Видеорегистратор зафиксировал фигуру в белом балахоне. «Некто в ночи… Снегурочка?» — прокомментировали опешившие пользователи Сети.

Водитель ехал по ночной просёлочной дороге. Неожиданно в свете фар автомобиля показалась высокая фигура в белом балахоне, которая двигалась в том же направлении, что и машина, при этом не меняя скорости.

Автомобилист почти догнал пешего путника. И тот неожиданно обернулся… От увиденного у водителя просто сдали нервы, и он, резко развернувшись, поехал обратно.

Пользователи Сети пытались разгадать: кто же попал на запись видеорегистратора?

«Снегурочка?» — предположил политолог Владимир Корнилов.

«Я бы сразу в обморок упала, если бы увидела такое», — написала @galinka.

«Надо было давить, потом бы разобрался, что за чудовище», — добавил @ma.butrin.

«Мой муж такое тоже видел, но в другом месте», — призналась Lydmila_de.

«Это человек в шапке-ушанке накинул на себя простыню», — радостно предложил отгадку fedya_grigorev.

«Как странно снимает видеорегистратор — то справа, то меняет положение… Уверена, что эта барышня в белом ехала с ними же в машине. Решили хайпануть, и длинноволосая красавица пошла играть роль», — уверена yula.t34.

Источник: Царьград