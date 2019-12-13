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63 драгоценности Людмилы Зыкиной пустят с молотка. Кольцо с 167 бриллиантами тоже

08:15 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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На торгах 22 декабря будет выставлена первая часть украшений и личных вещей певицы. Три наследника Зыкиной заключили письменное соглашение о продаже имущества артистки, говорится в сообщении.

63 драгоценности Людмилы Зыкиной пустят с молотка. Кольцо с 167 бриллиантами тоже
Драгоценности Зыкиной пустят с молотка с согласия наследников

Наследники имущества народной артистки СССР Людмилы Зыкиной договорились о продаже личных вещей певицы на аукционе, он пройдет 22 декабря, сообщает пресс-служба аукционного дома «12-й стул».

На этих торгах будет выставлена первая часть украшений и личных вещей певицы, отметили в компании. Три наследника Зыкиной заключили письменное соглашение о продаже имущества артистки, говорится в сообщении.

На торгах будет представлено 63 предмета, сумма стартовых цен составила около 5 миллионов рублей, подчеркивает пресс-служба. Два топ-лота будут выставлены по стартовой цене в 1 миллион рублей каждый: это любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, которые она называла «Мои серьги» (1908), а также золотое колье с 127 бриллиантами (1970-е), по семейному преданию подаренное певице третьим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

По данным аукционного дома, 22 декабря будут выставлены не только дорогие предметы. «По стартовой цене в 1 тыс. рублей на аукционе будут представлены бусы из бисера, которые сделала сама Людмила Георгиевна (Зыкина — ИФ). Шкатулки для украшений, облицованные чароитом, яшмой и малахитом стартуют с 4 — 6 тыс. рублей. За 1 — 5 тыс. рублей можно будет поторговаться и приобрести грампластинки с записями песен в исполнении «голоса эпохи», сувенирные тарелки и статуэтки», — говорится в сообщении.

Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на торги в 2020 году. Как сообщает пресс-служба, часть полученных от аукционов средств будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.

О планах выставить на продажу драгоценности певицы сообщалось в ноябре. Торгам предшествовала выставка в Историческом музее в Москве, на которой демонстрировались украшения.

Источник: Интерфакс

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От редакции

У вас на какую сумму есть украшений?

Аноним, 13 декабря 2019 11:43
А нас это как то касается ? Бесконечно делят продают наследство нажитые непосильным трудом артистов музыкантов певцов ...и т п. Мне не интересно!

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