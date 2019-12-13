Спать днем опасно и вредно

У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта.

Сон в дневное время может привести к сердечным заболеваниям У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. К такому выводу, как сообщается, пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.

В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем.

Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.

А если человек в выходные спит больше, чем в будни, — это может стать причиной серьезных нарушений здоровья. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.