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Здоровье / Общество

Спать днем опасно и вредно

01:01 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта.

Спать днем опасно и вредно

Сон в дневное время может привести к сердечным заболеваниям

У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. К такому выводу, как сообщается, пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.
В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем.
Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.
 А если человек в выходные спит больше, чем в будни, — это может стать причиной серьезных нарушений здоровья. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.
Источник: РИА Новости
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