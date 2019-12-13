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Путин: «А у нас в квартире газ, а у вас?». Зеленский: «А у нас газопровод. И в этом баланс»

11:30 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Президент Украины выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года.

Путин: А у нас в квартире газ, а у вас?. Зеленский: А у нас газопровод. И в этом баланс

Зеленский ответил на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.

Путин в понедельник по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа, процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет". Он также вновь напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую - это снизит цену для потребителя на 25%.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", - ответил Зеленский.
Он также выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года. Он напомнил, что Киев настаивает на подписании контракта на десять лет.
"Я думаю, что мы сойдёмся на нормальном (сроке контракта), переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите", - заявил Зеленский.
Он добавил, что этот контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.
Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: "А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас водопровод! Вот!"

Источник: РИА Новости

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