SOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске

Теньковский Дмитрий Викторович, 12.06.1976 года рождения

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Ориентировка: Теньковский Дмитрий Викторович

Теньковский Дмитрий Викторович, 12.06.1976 года рождения, уроженец



г. Черепаново, Черепановского района Новосибирской области, осужденный 12.01.2012 Октябрьским районным судом г. Новосибирска по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Начало срока 27.06.2011, конец срока 26.09.2020. До момента осуждения проживал по адресу: Новосибирская область, г. Черепаново, мкр. Молодежный, д. 9 кв. 5.13.06.2019 осужденный Теньковский Д.В. самовольно оставил место лишениесвободы, а именно участок колонии-поселения при ФКУ ИК-3 ГУФСИН Россиипо Новосибирской области в г. Новосибирске.Приметы разыскиваемого: рост средний 170-175 см, на вид 38-45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины.Особые приметы: шрам над переносицей с левой стороны, шрам над верхней губой с правой стороны.Был одет: футболка бирюзового цвета, брюки темного цвета.

Источник: ГУФСИН по НСО