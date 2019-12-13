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SOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске

16:45 13.12.2019 Фото: 54.fsin.su
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Этим летом осужденный Дмитрий Теньковский сбежал от ФСИН в Новосибирске.

SOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске
Теньковский Дмитрий Викторович, 12.06.1976 года рождения

СБЕЖАЛ

Ориентировка: Теньковский Дмитрий Викторович
Теньковский Дмитрий Викторович, 12.06.1976 года рождения, уроженец

г. Черепаново, Черепановского района Новосибирской области, осужденный 12.01.2012 Октябрьским районным судом г. Новосибирска по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Начало срока 27.06.2011, конец срока 26.09.2020. До момента осуждения проживал по адресу: Новосибирская область, г. Черепаново, мкр. Молодежный, д. 9 кв. 5.
13.06.2019 осужденный Теньковский Д.В. самовольно оставил место лишение
свободы, а именно участок колонии-поселения при ФКУ ИК-3 ГУФСИН России
по Новосибирской области в г. Новосибирске.
Приметы разыскиваемого: рост средний 170-175 см, на вид 38-45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины.
Особые приметы: шрам над переносицей с левой стороны, шрам над верхней губой с правой стороны.
Был одет: футболка бирюзового цвета, брюки темного цвета.

Источник: ГУФСИН по НСО

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От редакции

Видели?

Аноним, 13 декабря 2019 17:11
боюсь конечно показать нудным, но
SOS - это сигнал БЕДСТВИЯ!
тут нет никакого бедствия!

Тут бы писать "Achtung!", что означает «внимание!, осторожно!»

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