SOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске

СБЕЖАЛ
Ориентировка: Теньковский Дмитрий Викторович
Теньковский Дмитрий Викторович, 12.06.1976 года рождения, уроженец
13.06.2019 осужденный Теньковский Д.В. самовольно оставил место лишение
свободы, а именно участок колонии-поселения при ФКУ ИК-3 ГУФСИН России
по Новосибирской области в г. Новосибирске.
Приметы разыскиваемого: рост средний 170-175 см, на вид 38-45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины.
Особые приметы: шрам над переносицей с левой стороны, шрам над верхней губой с правой стороны.
Был одет: футболка бирюзового цвета, брюки темного цвета.
Источник: ГУФСИН по НСО
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