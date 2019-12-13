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«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой

13:02 13.12.2019
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Турнир на призы АО «Искитимцемент», посвященный 60-летию со дня образования команды по хоккею с шайбой на цемзаводе, прошел 8 декабря.

«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
В соревнованиях приняли участие 4 команды: «Искитим-1», «Искитим-2», «Лебедевка» и «Маяк».
Турнир открыл ветеран АО «Искитимцемент», один из опытнейших искитимских хоккеистов, руководитель ХК «Искитим» Валерий Баранчиков. Он отметил, что история этого вида спорта в Искитиме началась именно с цементного завода. «В 50-х годах ХХ столетия возле ДК «Цементник» на футбольном поле заливали лед, и все горожане ходили кататься на единственный каток в городе. В 1957 году искитимцы создали команду для игры в хоккей с мячом, а 1959-й – стал годом образования команды из работников цементного завода по хоккею с шайбой, — поделился воспоминаниями Валерий Александрович. – В 1960-70-ые гг. на заводе существовала команда «Цементник», пик успеха которой пришелся на 1970-е годы, когда она стала неоднократным чемпионом Новосибирской области и обладателем областного кубка, а в 1971 году представляла область на всесоюзных соревнованиях».

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поблагодарил Валерия Александровича за организацию турнира и пожелал успехов командам: «Приятно, что 85-летие предприятия совпало с еще одним юбилеем – 60-летием со дня создания хоккейной команды на заводе. Мы продолжаем возрождать спортивные традиции, поддерживаем существующие спортивные объекты, организуем соревнования для работников, уделяем внимание и данному виду спорта. Хоккей – шахматы на льду, команда –залог успеха. Пусть победит сильнейший!», – обратился к участникам турнира Владимир Петрович, и произвел символическое вбрасывание шайбы на лед.
В первом матче встретились команды «Искитим-1» (молодежная сборная) и «Лебедевка». Игра получилась яркой и результативной, она завершилась со счетом 5:2 в пользу команды «Лебедевка». Затем клюшки скрестили хоккеисты «Искитим-2» (ветераны) и «Маяк». Убедительную победу со счетом 10:1 одержали ветераны. По формуле соревнований, команды, проигравшие первые матчи, оспаривали третье место, а победители встречались в финале. Таким образом, в матче за «бронзу» сошлись «Искитим-1» и «Маяк». Команда искитимцев одержала уверенную победу со счетом 2:0 и заняла третье место в итоговой таблице турнира.
Болельщики дружно поддерживали спортсменов. В числе других на трибуне присутствовал и ветеран искитимского хоккея Эдуард Аксенов, который играл за команду «Цементник» с момента ее создания. Решающий матч между командами «Искитим-2» и «Лебедевка» по своему накалу оказался достойным финала. Итоговый счет – 8:5 – в пользу команды «Искитим-2», завоевавшей главный трофей турнира.
Все команды-призеры получили дипломы и медали, а чемпионы награждены кубком победителя турнира.
Ежегодно в турнирах разного уровня в составе сборной города Искитима выступают цементники. В настоящее время в городской команде играет один работник АО «Искитимцемент» — ведущий специалист по отгрузке цемента автомобильным транспортом Вячеслав Еременко, а также бывшие работники — Константин Сеничев и Анатолий Осипенко. Предприятие оказывает сборной спонсорскую помощь. Так, в 2005, 2010, 2017 и 2019 годах заводом приобретены новые комплекты экипировки для всех игроков сборной города Искитима.
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой

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