Что за суеверия? Не верят в ужасы пятницы, 13-го, жители в Бердске

Пятница, 13-е, окутана множеством суеверий. Кто-то считает, что если растение высадить в этот день, оно не прорастет, некоторые откладывают операцию на другой день из-за риска осложнений. Насколько суеверны жители Бердска?
Артем, врач
Галина Гуркунова, пенсионерка
— Я даже этого не слышала, что в пятницу, 13-го, может что-то произойти. Это у молодежи предрассудки. А мы в возрасте, как жили, так и живем. Я работала директором магазина. Сейчас на пенсии. Нужно работать, заботиться о своем здоровье, закаляться, тогда все будет в жизни хорошо.
Игорь Казарин, кладовщик
— Я не верю в приметы и суеверия. Человек — сам кузнец своей жизни. И только от него зависит, как сложится день – пятница 13-е или любой другой.
Алексей Купреев, военнослужащий
— Я не особо верю в приметы и суеверия. Насколько мне известно, в пятницу, 13-го, наоборот веселье должно быть. Я читал, что древние славяне в этот день устраивали праздники. У меня сегодня выходной, я купил тортик и иду в гости.
Людмила, пенсионерка
— Со мной и с моими знакомыми ничего страшного в этот день не происходило. Все абсолютно нормально. У меня сегодня настроение хорошее. Все отлично! По телевизору сказали, что сегодня очень благоприятный день и для покупок, и для всего. Я решила пройтись по магазинам.