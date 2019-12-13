Что за суеверия? Не верят в ужасы пятницы, 13-го, жители в Бердске

Пятница, 13-е, окутана множеством суеверий. Кто-то считает, что если растение высадить в этот день, оно не прорастет, некоторые откладывают операцию на другой день из-за риска осложнений. Насколько суеверны жители Бердска?

Горожане в «страшный» день ходят в гости и по магазинам

Пятница, 13-е, окутана множеством суеверий. Кто-то считает, что если растение высадить в этот день, оно не прорастет, некоторые откладывают операцию на другой день из-за риска осложнений. Насколько суеверны жители Бердска?

Артем

Артем, врач



Галина Гуркунова

— Не могу сказать, что я не верю однозначно в суеверия. Да, возможно что-то есть. Мысли материальны. Если настраиваться на что-то негативное, то шанс, что это случится, гораздо выше. У нас праздники 13 числа, к примеру, у моего тестя день рождения 13 сентября.

Галина Гуркунова, пенсионерка

— Я даже этого не слышала, что в пятницу, 13-го, может что-то произойти. Это у молодежи предрассудки. А мы в возрасте, как жили, так и живем. Я работала директором магазина. Сейчас на пенсии. Нужно работать, заботиться о своем здоровье, закаляться, тогда все будет в жизни хорошо.

Игорь Казарин

Игорь Казарин, кладовщик

— Я не верю в приметы и суеверия. Человек — сам кузнец своей жизни. И только от него зависит, как сложится день – пятница 13-е или любой другой.

Алексей Купреев

Алексей Купреев, военнослужащий

— Я не особо верю в приметы и суеверия. Насколько мне известно, в пятницу, 13-го, наоборот веселье должно быть. Я читал, что древние славяне в этот день устраивали праздники. У меня сегодня выходной, я купил тортик и иду в гости.

Людмила

Людмила, пенсионерка

— Со мной и с моими знакомыми ничего страшного в этот день не происходило. Все абсолютно нормально. У меня сегодня настроение хорошее. Все отлично! По телевизору сказали, что сегодня очень благоприятный день и для покупок, и для всего. Я решила пройтись по магазинам.