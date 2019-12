Рассеянный склероз и волчанку вызывают отцовские X-хромосомы

Отцовские хромосомы и являются причиной развития аутоиммунных болезней у женщин

Это довольно существенное открытие, поскольку оно объясняет, почему аутоиммунные болезни более распространены среди женщин. Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) выяснили, что отцовские X-хромосомы несут за это главную ответственность.

Мужчины наследует X-хромосомы от матерей и У-хромосомы от отцов, а женщины по одной X-хромосоме от каждого из родителей. Новое исследование, которое показало различия в том, как происходит регулирование каждой из этих X-хромосом, предполагает, что получаемые от отцов женщинами X-хромосомы объясняют их более активную иммунную систему. Другими словами, именно отцовские хромосомы и являются причиной развития аутоиммунных болезней у женщин, которые сталкиваются с этими недугами гораздо чаще мужчин, как показывает статистика.

«На протяжении многих лет известно, что женщины более уязвимы перед аутоиммунными болезнями, — пишет автор исследования доктор Ронда Воскул (Rhonda Voskuhl), профессор неврологии UCLA. -Аутоиммунные болезни вроде рассеянного склероза и ревматоидного артрита воздействуют на способность организма противостоять вирусам, бактериям и инфекциям. Это заставляет иммунные клетки человека вместо патогенов атаковать собственный организм. У женщин, в целом, имеется более мощная иммунная реакция на некоторые вакцины и инфекции. Однако этот сильный иммунитет и увеличивает вероятность женщин столкнуться с рассеянным склерозом в три раза, по сравнению с мужчинами. Это же касается волчанки и многих других аутоиммунных болезней».

В новом исследование, результаты которого опубликованы Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные сфокусировались на различиях между Х-хромосомами от каждого из родителей. Они определили сразу несколько связанных с иммунной системой генов у Х-хромосом, которые менее выражены и производят меньшее количество соответствующих молекул в иммунных клетках самок мышей. Исследователи установили, что в родительских Х-хромосомах отмечается усиленная метиляция -добавление химический метильных групп к ДНК — чем у материнских X хромосом. Наконец, они подтвердили, что несколько генов в отцовских Х-хромосомах менее выражены, по сравнению с материнскими.

Источник: МедикФорум