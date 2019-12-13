Ещё больше стало светофоров на трассе Р-256 в Бердске

Общее количество «трёхглазых регулировщиков», установленных на бердском участке «федералки» — от Нового посёлка до посёлка Вега, увеличилось до 11 штук.
Общее количество «трёхглазых регулировщиков», установленных на бердском участке «федералки» — от Нового посёлка до посёлка Вега, увеличилось до 11 штук.
Где установлены новенькие светофоры?
Если по-порядку: на пешеходном переходе в Речкуновке в районе железнодорожного моста; напротив супермаркета «Холди Дискаунтер»; на выезде с улицы Калинина (фото) и на переходе в районе ТД «Привоз».
Ранее указанные переходы через федеральную трассу были аварийно-опасными и нерегулируемыми. К Новому году их обустроили специалисты из Новосибирска по заказу Росавтодора.