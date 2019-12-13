17-летняя студентка искромсала кухонным ножом преподавателя в колледже в Чебоксарах

Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами в одно из медучреждений, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

В Чувашской Республике девушка подозревается в покушении на убийство преподавателя колледжа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает сайт СК РФ.

Сегодня, 13 декабря, около 9 часов 30 минут находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения «Чебоксарского экономико-технологического колледжа» прошла в здание вышеуказанного учебного заведения, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом по различным частям тела. Крики, доносившиеся из кабинета, услышали другие работники колледжа и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами в одно из медучреждений, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Орудие преступления обнаружено и изъято в ходе осмотра места происшествия. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: медицинская, генетическая, биологическая, дактилоскопическая. Кроме того, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.