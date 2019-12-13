Поймала вора: впустила в квартиру вора и закрыла его там 8-летняя девочка в Воркуте

По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом.

8 летняя девочка спасла свою семью от вора, который представился знакомым мамы В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.

Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.

Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.