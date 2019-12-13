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Поймала вора: впустила в квартиру вора и закрыла его там 8-летняя девочка в Воркуте

20:21 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом.

Поймала вора: впустила в квартиру вора и закрыла его там 8 летняя девочка в Воркуте

8 летняя девочка спасла свою семью от вора, который представился знакомым мамы

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.
По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.
Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.
Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и пункту «а» части третьей статьи 158 УК России (попытка кражи). Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Источник: РИА Новости
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