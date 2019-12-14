Готовим подарки на новый год

На носу Новый Год и длинная череда праздников, которые не обойдутся без подарков. Кто-то готовит их заранее, кто-то покупает буквально за пол часа до вручения, а некоторые и вовсе дарят подарки после праздника. Есть несколько секретов, которые помогут подготовиться заранее и все успеть.

Чтобы не оказаться с пустыми руками в праздничный день, необходимо заранее вспомнить о подарках

На носу Новый Год и длинная череда праздников. Самая приятная и сказочная пора в году, когда не смотря на морозы и пургу, на душе тепло и светло. Украсить это состояние призваны подарки. Кто-то готовит их заранее, кто-то покупает буквально за пол часа до вручения, а некоторые и вовсе дарят подарки после праздника. Есть несколько секретов, которые помогут подготовиться заранее и все успеть.

Чтобы не оказаться с пустыми руками в праздничный день, необходимо заранее вспомнить о подарках. Следуя этим советам вы всегда будете во всеоружии:

1. Сначала нужно определиться с тем, кого вы хотите одаривать, начиная от мамы и детей, заканчивая работодателем и соседями. Продумайте, кто должен получить подарок из ваших рук, чем бы он ни был. Лучше всего написать список, в котором напротив имен можно указать предпочтения человека. Бывает так, что мы забываем, о чем нас просили и чего бы хотели получить в подарок. Воспитав у себя привычку записывать пожелания близких и друзей в блокнот, вы избавите себя от головоломки перед праздником и к тому же подарите именно то, чего хочется дорогому человеку.



Если вы спохватились в последний момент и не знаете что подарить, а с пустыми руками идти совсем не хочется, приобретите подарочный сертификат. Благо в наше время в подавляющем большинстве крупных сетей и магазинов есть подарочные сертификаты, начиная от магазинов товаров для детей, заканчивая обувными отделами, от косметики до парфюмерии, от бытовой техники до мебели. Кроме того, широчайший спектр услуг предоставляет возможность приобретения сертификата. Так вы можете подарить сеанс массажа, или посещение сауны, проведение выходных на базе отдыха, или день в SPA, посещение мастер-класса, или пробное занятие по прыжкам на батутах. Ассортимент вариантов огромен, на любой вкус и размер кошелька.

5. Не забудьте и об упаковке подарка. Прозрачный пакетик на лямках — не лучшая праздничная упаковка. «Театр начинается с вешалки», а подарок — с упаковки и подачи. Вы можете подобрать красивый бумажный пакет или коробку, соответствующую стилистике праздника или внешнему виду подарка. Можете самостоятельно обернуть подарок в бумажную или пластиковую подарочную упаковку и украсить праздничным бантом. Для тех, кто не умеет красиво упаковывать, существует услуга упаковки. Такие отделы часто располагаются в крупных магазинах и гипермаркетах. Работники быстро и красиво оформят ваш подарок, предложив большой выбор вариантов разной ценовой категории.

Что делать, если ничего не успел?

Конечно, подарок это не главное, и одно ваше присутствие уже может быть подарком для близких. Однако, все же, самое плохое, что можно сделать, это прийти совсем без подарка. Любая мелочь, будь то коробка конфет, букет цветов или небольшой сувенир будут намного лучше и приятнее, чем «ничего». Не забывайте пословицу: «Дорого яичко ко Христову дню», — подарок должен быть во время, пусть и чисто символический.

Топ необычных подарков

Представляем вашему вниманию ТОП необычных подарков:

— Название звезды или Галактики. Подарить звезду — это значит получить Международный Сертификат, подтверждающий присвоение выбранного имени небесному телу.

— Украшение с закодированным посланием. Кольца с отпечатками пальцев, медальон с аббревиатурой, расшифровка которой известна лишь вам двоим или браслет с посланием на азбуке Морзе.

— 3D-ручка-принтер. Нарисованная картинка превращается в реальный предмет.

— Чемодан-самокат. Выдвижные колеса превращают чемодан в средство передвижения. Идеально для активных путешественников.

2. Продумайте варианты и ценовую категорию подарка, укажите ее в своем списке, чтобы иметь представление о том, на какие расходы рассчитывать. В наше время возможности настолько велики, что подарить можно все , что угодно. Даже то, чего на первый взгляд подарить нельзя, если постараться, можно найти…3. Закажите подарки заранее с китайских сайтов или российских интернет-магазинов. Здесь необходимо продумать и рассчитать скорость доставки. Посылки из Китая в отдельные регионы идут от 3 недель до 2 месяцев, в то время как российские интернет-магазины могут доставить посылку от 3 до 10 дней. Но не стоит забывать и о цене, хотите товар без накруток, думайте о заказе заранее.