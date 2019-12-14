На мощных грузовиках Mercedes, MAN или Scania за 5 млн рублей возят груз несколько жителей Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» составил рейтинг 8 самых дорогих «титанов», владельцы которых — бердчане. Каждый из них платит налоги за владение авто от 46 до 39 тыс. рублей.

Если у тебя есть свой грузовик, то ты наверняка хорошо зарабатываешь

Жители Бердска часто видят пролетающие на трассе Р-256 мощные грузовики. Как оказалось, некоторые из них принадлежат жителям Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в межрайонную ФНС №3 Новосибирской области, а получив ответ, составил свой рейтинг дорогих «титанов».

Итак, на первом месте оказался грузовик, владелец которого в 2018 году заплатил транспортный налог в размере 46 232 рублей. Мощность двигателя этой машины составляет 571 лошадиных сил. Грузовики с аналогичной мощностью выпускает фирма Mercedes, MAN или Scania. Цены на эти новенькие автомобили стартует от 5 млн рублей.

На втором месте оказался грузовик с мощностью двигателя 500 лошадиных сил. Его владелец заплатил налог в 2018 году в размере 42 500 рублей. На третьем месте оказался владелец машины с мощностью двигателя 480,3 л/с. Налог на этот автомобиль составил 40 826 рублей.

На четвертом месте оказались два «тягача» с мощностью двигателя 480 лошадиных сил. Его владельцы раскошелились за владение автомобилями по 40 800 рублей. Пятую строчку нашего рейтинга занял грузовик с мощностью двигателя 475 л/с. Сумма налога составила — 40 375 рублей.

На шестом месте расположился грузовик с мощностью двигателя 471 л/с. Его владельцу исчислили налог в размере 40 035 рублей.

Седьмую, восьмую и девятую строчку рейтинга заняли грузовики мощностью от 470 до 462 л/с. А сумма исчисленного налога составила от 39 950 до 39 270 рублей.

Стоит отметить, что на протяжении последних трех лет этот список менялся не сильно. Автомобили оставались прежние, а сумма налога незначительно сокращалась.