Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино

В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в краже денег из банкомата

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержаны трое подозреваемых в покушениях на кражи денежных средств из банкоматов.

По имеющейся информации, злоумышленники в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, расположенное в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. При помощи сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили свыше 200 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле.

Следователем УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны полицейскими в городе Новокузнецке Кемеровской области.

Кроме того, установлены обстоятельства еще трех попыток краж денежных средств из банкоматов, совершенных в Новосибирской области с использованием различных инструментов. Злоумышленникам не удалось реализовать свой замысел по не зависящим от них обстоятельствам.

Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД по НСО