14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино

18:15 14.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Банкомат находится в отделении «Почты России». Полиция задержала подозреваемых.

Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино
В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в краже денег из банкомата

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержаны трое подозреваемых в покушениях на кражи денежных средств из банкоматов.

По имеющейся информации, злоумышленники в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, расположенное в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. При помощи сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили свыше 200 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле.

Следователем УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны полицейскими в городе Новокузнецке Кемеровской области.

Кроме того, установлены обстоятельства еще трех попыток краж денежных средств из банкоматов, совершенных в Новосибирской области с использованием различных инструментов. Злоумышленникам не удалось реализовать свой замысел по не зависящим от них обстоятельствам.

Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выдумщики?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из снятых на господдержку 68 фильмов лишь восемь себя окупили в прокате 2
19:05 14-12-2019
Из снятых на господдержку 68 фильмов лишь восемь себя окупили в прокате
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина 2
18:51 14-12-2019
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2-летнюю дочь с пятого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка спас полицейский
18:40 14-12-2019
Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2-летнюю дочь с пятого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка спас полицейский
Повышает ли компьютерная томография риск заболеть раком?
18:28 14-12-2019
Повышает ли компьютерная томография риск заболеть раком?
Мне изменили: по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека 1
18:25 14-12-2019
Мне изменили: по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека
Культура старения: три способа подготовиться к старости
18:21 14-12-2019
Культура старения: три способа подготовиться к старости
Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино
18:15 14-12-2019
Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино
Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае
18:10 14-12-2019
Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае
Туда-сюда: депутаты вернули курилки в аэропорты
18:07 14-12-2019
Туда-сюда: депутаты вернули курилки в аэропорты
США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища! 7
17:49 14-12-2019
США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища!