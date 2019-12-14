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Туда-сюда: депутаты вернули курилки в аэропорты

18:07 14.12.2019 Фото: pixabay.com
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Предполагается, что они будут находиться в зонах, которые предназначены для пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра и зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Туда сюда: депутаты вернули курилки в аэропорты
Эксперт поддержала принятие закона о возврате курилок в аэропорты

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.
«Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих. Поскольку часто бывают достаточно длительные полёты, а человек на борту самолёта курить не может, то хотя бы перед дорогой он должен покурить… Поэтому это шаг в правильном направлении. Ещё бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — пояснила Беклемищева.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который возвращает курилки в здания аэропортов.

Предполагается, что они будут находиться в зонах, которые предназначены для пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра и зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Источник: RT

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