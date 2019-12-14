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Красота / Общество

Опасная красота: женские косметички наполнены кишечной палочкой и стафилококком

00:53 14.12.2019 Фото: pxhere.com
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Специалисты под микроскопом рассмотрели несколько средств из косметички: помаду, блеск для губ, карандаши для глаз, тушь для ресниц, а также спонжи и кисти для нанесения макияжа. Они назвали самые опасные вещи, в которых кишат более миллиона бактерий.

Опасная красота: женские косметички наполнены кишечной палочкой и стафилококком
Косметичка, как правило населена опасными микробами и требует тщательного ухода и периодической чистки

Британские медики из Астонского университета провели исследование и обнаружили, что девять из десяти косметических средств для нанесения макияжа загрязнены потенциально смертоносными микробами. Речь идет о кишечной палочке и стафилококке.

Специалисты под микроскопом рассмотрели несколько средств из косметички: помаду, блеск для губ, карандаши для глаз, тушь для ресниц, а также спонжи и кисти для нанесения макияжа.

Выяснилось, что самыми опасными для их обладательниц оказались именно спонжи или бьюти-блендеры. Причем это касается как использованных, так и новых средств. Концентрация опасных для человека микробов на спонжах составила более миллиона бактерий на миллилитр – это гораздо больше, чем на любых других косметических средствах.

Ученые провели опрос и выяснили, что 93% бьюти-блендеров никогда не мыли и не очищали, даже если те падали на пол во время использования. Специалисты напомнили, что спонжи создают идеальную среду для размножения бактерий за счет того, что на них остается влага и различные питательные вещества

Источник: МедикФорум

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