Опасная красота: женские косметички наполнены кишечной палочкой и стафилококком

Специалисты под микроскопом рассмотрели несколько средств из косметички: помаду, блеск для губ, карандаши для глаз, тушь для ресниц, а также спонжи и кисти для нанесения макияжа. Они назвали самые опасные вещи, в которых кишат более миллиона бактерий.

Косметичка, как правило населена опасными микробами и требует тщательного ухода и периодической чистки

Британские медики из Астонского университета провели исследование и обнаружили, что девять из десяти косметических средств для нанесения макияжа загрязнены потенциально смертоносными микробами. Речь идет о кишечной палочке и стафилококке.

Специалисты под микроскопом рассмотрели несколько средств из косметички: помаду, блеск для губ, карандаши для глаз, тушь для ресниц, а также спонжи и кисти для нанесения макияжа.

Выяснилось, что самыми опасными для их обладательниц оказались именно спонжи или бьюти-блендеры. Причем это касается как использованных, так и новых средств. Концентрация опасных для человека микробов на спонжах составила более миллиона бактерий на миллилитр – это гораздо больше, чем на любых других косметических средствах.

Ученые провели опрос и выяснили, что 93% бьюти-блендеров никогда не мыли и не очищали, даже если те падали на пол во время использования. Специалисты напомнили, что спонжи создают идеальную среду для размножения бактерий за счет того, что на них остается влага и различные питательные вещества

Источник: МедикФорум