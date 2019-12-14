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Можно ли узнать содержание завещания до смерти наследодателя?

11:03 14.12.2019 Фото: pxhere.com
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Охраняемой законом тайной завещания является не только его содержание, но и сам факт его составления.

Можно ли узнать содержание завещания до смерти наследодателя?
Завещание вступает в силу в момент смерти, и только после этого наследники вправе узнать его содержание
Закон в особом порядке охраняет тайну завещания. Так, статья 1123 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что нотариус, а также иные лица, которые в силу своих профессиональных обязанностей имеют доступ к единой базе завещаний, не вправе до открытия наследства, разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, факта его совершения, заключения, изменения или отмены.
 Таким образом, охраняемой законом тайной завещания является не только его содержание, но и сам факт его составления. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными законом.
Завещание вступает в силу в момент смерти, и только после этого наследники вправе узнать его содержание. В силу этого завещатель может быть уверен в том, что содержание завещания, а так же факт его составления нотариус сохранит в тайне до момента открытия наследства.

Источник: РИА Новости

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