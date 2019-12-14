В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
А вы можете себе представить, чтобы США выступали где-либо без своего флага? Нонсенс. Почему же российские чиновники от спорта всегда готовы пойти на такое унижение? Ответ прост — бабло большое светит. Ну не фиг нам делать на этих игрищах без флага своей страны. Пусть побеждают друг друга постоянные западные участники. Только бойкот — самое разумное решение для чиновников из МОКа.
США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища!
Пусть побеждают друг друга постоянные западные участники. Только бойкот — самое разумное решение для чиновников из МОКа.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
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От редакции
Надо объявить бойкот?
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НВР:
Только бойкот