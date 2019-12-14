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США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища!

17:49 14.12.2019
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Пусть побеждают друг друга постоянные западные  участники. Только бойкот — самое разумное решение для чиновников из МОКа.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
А вы можете себе представить, чтобы США выступали где-либо без своего флага? Нонсенс. Почему же российские чиновники от спорта всегда готовы пойти на такое унижение? Ответ прост — бабло большое светит. Ну не фиг нам делать на этих игрищах без флага своей страны. Пусть побеждают друг друга постоянные западные  участники. Только бойкот — самое разумное решение для чиновников из МОКа.

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От редакции

Надо объявить бойкот?

Аноним, 14 декабря 2019 19:51
Да только бойкот
НВР:
Аноним, 14 декабря 2019 19:57
США повода не дают. Вот когда схватите их за руку, "тогда поговорим" (с)
Аноним, 14 декабря 2019 19:57
Добавлю, что российским чиновникам от спорта уже ничего не светит :)))
Аноним, 14 декабря 2019 19:59
НВР:
Только бойкот
Гость, 14 декабря 2019 20:15
А причем США и другие страны не позволяли себе такого бардака в спорте.
Аноним, 14 декабря 2019 20:19
мы защищаться не умеем
венгерка, 14 декабря 2019 20:27
Оспади! Вы видели Мутко? А слышали его? Что нам ожидать от спорта, если столько лет его возглавлял такой человек?

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