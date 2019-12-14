США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:

А вы можете себе представить, чтобы США выступали где-либо без своего флага? Нонсенс. Почему же российские чиновники от спорта всегда готовы пойти на такое унижение? Ответ прост — бабло большое светит. Ну не фиг нам делать на этих игрищах без флага своей страны. Пусть побеждают друг друга постоянные западные участники. Только бойкот — самое разумное решение для чиновников из МОКа.