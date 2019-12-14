Из снятых на господдержку 68 фильмов лишь восемь себя окупили в прокате

В их число вошли такие картины, как «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард». В прошлом году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 лент.

«Любовницы» себя окупили

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В их число вошли такие картины, как «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард». В прошлом году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством, то есть коммерчески успешной оказалась каждая шестая.

Всего в 2019 году, по информации «Бюллетеня Кинопрокатчика», в прокат вышли 168 отечественных фильмов, в прошлом году их было 140. Бюджет картин, которые снимались без участия государства, достоверно не известен.

Для того чтобы фильм стал коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объяснил аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Около половины кассовых сборов по итогу проката забирают кинотеатры, еще около 10–15% достается дистрибьютору, поэтому продюсерам остается около 40–42% кассовых сборов, напомнил Лавров.

Как считали

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Была составлена формула для расчета дохода киностудии от проката своей продукции, где из 42% от кассовых сборов, которые получил продюсер, вычитается производственный бюджет без учета денег, выделенных государством на безвозмездной основе.

Ситуация, когда на десять профинансированных фильмов приходится лишь один успешный, ненормальна, указывает Лавров. По его словам, причина провала отечественного кино в прокате заключается в самой системе господдержки, когда коммерческая организация получает субсидию, возвращать которую не обязана.

Такое соотношение, когда на десять снятых фильмов прибыльным становится один, нормально для киноиндустрии, такое же соотношение есть и в Голливуде, утверждает гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов. По его словам, экономика кинопроизводства предполагает, что один успешный фильм окупит остальные девять неудачных, «поэтому то соотношение, которое мы видим сейчас на российском кинорынке, нормально для индустрии в целом». Другое дело, что эти девять неудачных принадлежат разным студиям, поэтому неизбежно есть победители и проигравшие, уточнил Иванов.

При расчетах коммерческого успеха фильма в прокате расходы кинокомпании на продвижение не учитываются, поскольку рекламные бюджеты продюсеры обычно не раскрывают, отмечает Иванов. Нет и общей системы расчета рекламных затрат, поскольку часто кинокомпании получают рекламную поддержку от партнеров, например телеканалов.

Наибольший доход по итогу проката, 522 млн руб., своим продюсерам в 2019 году принесла картина «Т-34» кинокомпании «Марс Медиа». Эта военная драма собрала в прокате 2,3 млрд руб., заняв третье место по кассовым сборам среди всех вышедших в 2019 году лент после «Короля Льва» и «Мстители: Финал». На производство картины кинокомпания потратила 443,8 млн руб., еще 120 млн она получила безвозмездно от Фонда кино, следует из данных ЕАИС.

Наибольший убыток зафиксирован у приключенческой ленты «Тайна печати дракона», которую «Русская фильм группа» снимала совместно с китайской China Film Group. Суммарно на производство было потрачено 2,3 млрд руб., из которых 90 млн руб. выделил Фонд кино. В российском прокате картина сумела заработать только 333,5 млн руб.

РБК направил запрос представителям «Марс Медиа» и «Русской фильм группы».

Как еще зарабатывают продюсеры

Помимо кассовых сборов кинокомпании могут заработать на продаже лицензий на показ своих фильмов онлайн-кинотеатрам, телеканалам, а также на прокате картин за рубежом, указывает Иванов. Однако, по его словам, кассовые сборы все равно составляют около 80–90% доходов продюсеров от производства и лишь 10–20% студии получают из других источников. Доход от онлайн-кинотеатров действительно растет с каждым годом, но относительно заработка от классического кинопоказа пока остается небольшим.

Для российского зрителя успех или провал в прокате очень показателен: если фильм оказался непопулярным в кинотеатрах, то и на онлайн-платформах он не станет успешным, а значит, не принесет дополнительного дохода, резюмирует Лавров.

В пресс-службе Фонда кино не ответили на вопрос, считает ли организация действующую систему господдержки кино эффективной. Министерство культуры пообещало вернуться с ответом позднее.

Ранее министр культуры Владимир Мединский на вопрос РБК, почему каждый третий российский фильм не окупает госрасходов на его производство, ответил, что за последние «пять-шесть лет благодаря усилиям Министерства культуры, Фонда кино и правительства произошел рывок в поддержке отечественного кинематографа». Фонд кино он критиковал за неудачи в продвижении российского кино за рубежом.

В октябре этого года система Фонда кино по распределению бюджетных денег вызвала вопросы у Счетной палаты. Аудиторы обратили внимание, что во время голосования экспертного совета, который выбирает получателя госсубсидии, члены совета могли голосовать за свои собственные проекты, предыдущие провалы кинокомпаний при выделении государственных денег не учитывались, а последующие траты бюджетных средств не контролировались должным образом.

Источник: РБК