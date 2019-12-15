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Дайте премию в 4700 рублей вместо корпоратива!

14:43 15.12.2019 Фото: pixabay.com
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Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 000 руб. (79%).

Дайте премию в 4700 рублей вместо корпоратива!
По данным Superjob, за шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%

Поменять новогодний корпоратив на премию хочет каждый шестой сотрудник в России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией Superjob (есть в распоряжении «Известий»).

«При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 000 руб. (79%)», — сообщили в компании.

В опросе, проводившемся 10–12 декабря в 370 населенных пунктах России, принимали участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.

По данным Superjob, за шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.

6 декабря сообщалось, что члены Совета Федерации отказались от проведения новогоднего корпоратива.

Источник: Известия

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От редакции

Будете зажигать на корпоративе?

Аноним, 15 декабря 2019 15:11
Там где я работал начальство само себе подарки делало урезая зарплату и поднимая штрафы, где то в марте месяце когда получали зарплату за январь то там нечего было получать.
Гость, 15 декабря 2019 15:40
НВР: На прошлой неделе уже зажгли!

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