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Здоровье / Общество

Какие продукты ведут к бессоннице?

18:39 15.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К ним относятся сахар, белый хлеб, белый рис.

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress.

Как пояснил один из авторов исследования, доцент Джеймс Гангвиш, порядка 30% взрослого населения сталкиваются с бессонницей. Лечится она когнитивно-поведенческой терапией или медикаментами, которые зачастую являются дорогими или имеют побочные эффекты.

Теперь же ученые могут утверждать, что, изменив привычки в еде, можно улучшить сон.

Гангвиш и его команда собрали данные более чем 50 тыс. добровольцев, которые рассказывали специалистам о своем питании.

Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К ним относятся сахар, белый хлеб, белый рис. Все они повышают уровень сахара в крови.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — объяснили специалисты.

По их словам, благоприятно на сон исследуемых влияет рацион с овощами, цельными фруктами и клетчаткой.
Источник: Известия 

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