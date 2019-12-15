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Трансгенедры зарегистрировали брак в ЗАГСе Казани

15:11 15.12.2019 Фото: kazanfirst.ru
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Эрика и Виктор, которые поменяли пол, официально стали супружеской парой. Торжество прошло 12 декабря.

Трансгенедры зарегистрировали брак в ЗАГСе Казани
В Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров

Эрика и Виктор, которые поменяли пол, официально стали супружеской парой. Торжество прошло 12 декабря.

Как стало известно изданию KazanFirst, в Татарстане официально зарегистрирован брак пары трансгендеров. Первый ли это случай в истории республики — неизвестно. До этого дня публично о подобных эпизодах никто не сообщал.
Эрика и Виктор познакомились четыре месяца назад. Тогда они уже находились в процессе изменения внешности. После непродолжительного романа пара решила узаконить отношения. Для этого молодые люди, как и традиционные пары, обратились в один из ЗАГСов Казани. Подали заявление, сотрудники его приняли и назначили дату росписи. Церемония прошла 12 декабря.

По словам молодоженов, каких-либо проблем при регистрации у них не возникло.

— Не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал, — говорит Эрика.

В беседе с KazanFirst Эрика отметила, что сама никогда не была на свадьбе трансгендеров, хотя и знает таких людей. Потому торжество проводили по устоявшимся традициям. В распоряжении KazanFirst оказались фото и видео с церемонии.
Она — в белом платье с букетом в руках, он в костюме, марш Мендельсона и сотрудница ЗАГСа, которая объявляет вас мужем и женой. Знаменательное событие с новоиспечённой семьей разделили только близкие родственники. После регистрации все отправились в ресторан.

По словам Эрики они с мужем ещё не решили, где будут жить. Пока останутся в Казани, но в дальнейшем, возможно, переедут за границу. Молодожены объясняют это тем, что они хотят детей, а в России в их случае могут возникнуть проблемы с органами опеки. В европейских странах к подобным парам относятся лояльнее.

Пока же новоиспеченные муж и жена планируют сосредоточиться на карьере. Эрика уже много лет занимается преподаванием парикмахерского искусства, а Виктор графический дизайнер.

Источник: https://kazanfirst.ru

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