Шаловливая ручка дамочки похитила портмоне с 16 тыс. руб. в пивнушке Новосибирска

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 52-летняя женщина, проживающая в соседнем доме.

Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей

9 декабря в полицию. Поступило сообщение о краже в пивном магазине на проспекте Дзержинского. Здесь у одного из покупателей было похищено портмоне, в котором находились наличные денежные средства и банковские карты. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 52-летняя женщина, проживающая в соседнем доме.

Возбуждено уголовное дело по сч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Проводится расследование.