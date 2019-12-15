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Шаловливая ручка дамочки похитила портмоне с 16 тыс. руб. в пивнушке Новосибирска

19:24 15.12.2019 Фото: Pixabay
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 52-летняя женщина, проживающая в соседнем доме.

Шаловливая ручка дамочки похитила портмоне с 16 тыс. руб. в пивнушке Новосибирска
Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей

9 декабря в полицию. Поступило сообщение о краже в пивном магазине на проспекте Дзержинского. Здесь у одного из покупателей было похищено портмоне, в котором находились наличные денежные средства и банковские карты. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 52-летняя женщина, проживающая в соседнем доме.

Возбуждено уголовное дело по сч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Проводится расследование.

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От редакции

что воровали у вас?

Реаниматор, 15 декабря 2019 23:17
Шаловливая ручка, по предварительному сговору с остальными частями тела, совершила кражу кошелька.
Очередной заголовок - шедевр.

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