15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя

19:41 15.12.2019 Фото: www.pexels.com
2 0

В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя
Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС)

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции:

▪ Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.

▪ Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук).

▪ Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в связи с чем, реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата.

▪ Не покупайте алкоголь в сети Интернет, приобретая продукцию таким образом, Вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь (продажа алкогольной продукции через сеть Интернет запрещена).

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами;

Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать;

▪ На бутылке, коробке (TetraPak), за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи должны быть размещены акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Кроме того, на марке должна содержаться информация в том числе об объёмной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой без повреждений.

▪ В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Помните, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

Немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред.

Источник: Роспотребнадзор

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будете пить на Новый год?

Аноним, 15 декабря 2019 21:18
Коньяк. Волку. Пиво. Шампанское. Виски. Ром.
Аноним, 15 декабря 2019 22:20
Очень полезная статья. Наша семья в принципе не употребляет алкоголь и иные виды одурманиваний. Но после рекомендаций Роспотребнадзора решили безопасно забухать

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
21:55 15-12-2019
Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
21:32 15-12-2019
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте
21:27 15-12-2019
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте
Постоянный жар и отек лимфатических узлов: причину загадочной болезни искали целых 20 лет
21:21 15-12-2019
Постоянный жар и отек лимфатических узлов: причину загадочной болезни искали целых 20 лет
За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области 2
21:17 15-12-2019
За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области
Режутся зубы: как помочь орущему малышу?
21:15 15-12-2019
Режутся зубы: как помочь орущему малышу?
БердскДоставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске
21:13 15-12-2019
Доставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина 19
19:51 15-12-2019
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя 2
19:41 15-12-2019
Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя
Противораковые продукты защитят от онкологии 2
19:35 15-12-2019
Противораковые продукты защитят от онкологии