Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя

В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС)

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции:

▪ Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.

▪ Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук).

▪ Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в связи с чем, реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата.

▪ Не покупайте алкоголь в сети Интернет, приобретая продукцию таким образом, Вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь (продажа алкогольной продукции через сеть Интернет запрещена).

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами;

Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать;

▪ На бутылке, коробке (TetraPak), за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи должны быть размещены акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Кроме того, на марке должна содержаться информация в том числе об объёмной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой без повреждений.

▪ В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Помните, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

Немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред.

Источник: Роспотребнадзор