Девушку в крови с порезами рук обнаружили в запертой квартире спасатели в Бердске

Близкие забеспокоились, когда 20-летняя бердчанка перестала выходить на связь. Дверь она не открывала. Сотрудник ППС вызвал спасателей.

Спасателям часто приходится спасать людей, попавших в серьезные ситуации

Вскрыли дверь в квартиру, где жизни 20-летней девушки грозила опасность, сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Звонок с просьбой о помощи деблокировать входную дверь квартиры в многоэтажке по ул. Красная Сибирь, поступил от сотрудника патрульно-постовой службы в ночь на 14 декабря. Он сообщил, что в квартире находится девушка, которая не отвечает на звонки и стук в дверь, не реагирует и на телефонные звонки.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь. В квартире обнаружили девушку с порезами на руках. Передали ее сотрудникам скорой помощи, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.